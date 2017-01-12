Spekülasyon Nedir?

Spekülasyon, yatırımcıların, piyasalardaki menkul ve gayrimenkul değerleri ya da hisse senetlerini takip ederek bunun üzerinden para kazanmak amacıyla yaptığı olaya verilen addır. Spekülasyon, piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından yararlanarak bir yatırımın artacağını ya da azalacağını tahmin etmeye dayanır. Türkiye’de Sermaye Piyasa Kurulu tarafından yasal olarak kabul edilen spekülasyonun türleri, hisse spekülasyonu, döviz spekülasyonu, endeks spekülasyonudur.

Spekülasyon yapan kişiye spekülatör denir. Risk alarak ve takip sonucu bir malı düşük fiyata alıp yüksek bir fiyata elden çıkarmayı ya da bir fiyattan satıp daha düşük fiyattan alımını sağlamayı amaçlamayan spekülatörler, bu sayede portföylerine gelir sağlarlar. Spekülatörler piyasada yaptıkları alım-satım işlemleriyle piyasaya hareketlilik getirirler. Piyasanın durağan seyir etmesini engellerler. Spekülasyonlar sonucu piyasada fiyat dengeye gelecektir.

Spekülasyon ve manipülasyonun farkı

Birbiri ile oldukça sık karıştırılan spekülasyon ve manipülasyon birbirinden farklı iki kavramdır. Spekülasyon, ileride yükseleceği tahmin edilen bir hisse senedinin şimdiden alımı ya da ileride düşeceği tahmin edilen hisse senedinin satımı iken, manipülasyon ise halk arasında insanları yanlış yönlendirme insanları etkileme işlemine verilen addır. Sermaye Piyasa Kurulu tarafından, manipülasyon yasaklanmıştır.