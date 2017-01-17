‘Dolar Denge Arıyor’ 17.01.2017

Dün toplanan ekonomi zirvesine yönelik herhangi bir haber akışı bulunmuyor. Bununla birlikte Merkez Bankası likidite yönetimi kapsamındaki dünde haftalık repo ihalesi açmadı ve Türk Lirasındaki sıkışıklık yaratma manevralarına devam ediyor. Cuma günü Merkez’in bankaları fonlama maliyeti %8.39 seviyesine yükselmişti, ancak dünkü işlemlerle birlikte fonlama maliyeti yazının yazıldığı şu saatlerde henüz ilan edilmiş değil. Ancak yükselmiş olmasını bekliyoruz. MB’nın manevralarının sonucunda faiz artırım etkisinin oluştuğu açık. Bununla birlikte USDTRY kurunda 3.79 seviyesinde seyirler izleniyor. Geçen hafta kurda oluşan yüksek oynaklığın yerini daha sakin daha stabil bir sürece bıraktığını söylemek mümkün. MB’nın 24 Ocak tarihindeki faiz toplantısında kadar bu sıkılaştırma uygulamalarına devam edeceğini ve nasıl etkiler oluştuğunu izleyeceğini düşünüyoruz. Bunun yanında dolar endeksinde 100.50 seviyelerine yaklaştıkça yukarı tepkiler geldiğini görmekteyiz. Dolar endeksindeki bu dirençli duruş, içeride dolar kuru için sınırlı da olsa aleyhte bir durum oluşturuyor. USDTRY kurunda öncelikli olarak iç gelişmeler izleniyor.

USDTRY’de teknik olarak dalgalanmanın hangi seviyede dengeye oturacağı bekleniyor. Dolar kurunda 3.75 desteğinin fazlaca ihlal edildiğini bunun yerine 3.7180 seviyesinin destek olarak işaretlendiğini görüyoruz. 3.75 seviyesinin altındaki seyirler, kurun 3.7180 desteğini test etmesini sağlayabilir. Ancak ana destek noktamız 3.63 seviyesinde bulunuyor. Yukarı hareketler sınırlı olacaktır. 3.8275 seviyesi yakın direnç olurken, daha yukarıda 3.85 dirençleri bulunuyor.

Destekler: 3,75 / 3,7180 / 3,63

Dirençler: 3,8275 / 3,85 / 3,9240

Kaynak: İntegral Menkul