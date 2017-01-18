Piyasalar güne nasıl başladı? 18.01.2017

Güvenli liman niteliğindeki varlıklara yönelik talep, Donald Trump’ın başkanlığı devralmasından önce, doların Temmuz ayından bu yana en hızlı düşüşünün ardından, yen, ABD Hazine tahvilleri ve altının sakinleşmesi ile birlikte azaldı.

Altın ve Japon yeni, son sekiz günde ilk kez değer kaybetti. Çin hisse senetleri, Devlet Başkanı Xi Jinping’in Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda boy göstermesi ile birlikte, piyasa istikrarının sağlanmasına yönelik devlet çabalarının arttığına ilişkin spekülasyonun etkisiyle değer kazandı. Hong Kong’da Hang Seng Endeksi Kasım ayının başından bu yana en yüksek seviyesine çıkmasını sağlayan yükseliş serisini devam ettirdi. Tokyo hisseleri, Standard & Poor’s 500 Endeksi’nin (S&P 500) dünkü düşüşünün ardından Sydney ve Taipei hisseleri ile birlikte değer kaybederken, Jakarta ve Manila hisseleri yukarı yönde hareket etti.

Siyaset, traderların Trump’ın Cuma günü görevi devralmadan önce doların zaten çok güçlü olduğu yoşundaki yorumları ile birlikte, 2017 yılında küresel piyasalar üzerinde önemli ölçüde etkili oluyor. ABD para birimi, San Francisco Fed Başkanı John Williams’ın ekonominin maksimum istihdam hedefine ulaştığını ve kademeli faiz artırımının muhtemelen uygun olacağını kaydetmesinin ardından yükseldi. Öte yandan, aracı kuruluşlar, Morgan Stanley’in güçlü dördüncü çeyrekten gelen ivmenin 2017’nin ilk haftalarına yansıdığı değerlendirmesinde bulunması ile birlikte, ABD seçimleri sonrası güçlenen para birimlerinin ve tahvil işlemlerinin meyvelerini topluyor.

Toronto’da Aveneu Investment Management fon yöneticisi Paul Harris,Bloomberg TV’ye yaptığı değerlendirmede, “Trump çok fazla açıklama yaptı, ancak yatırımcılar bu açıklamalar ve bunların etrafındaki politikaların uygulamaya geçtiğini görmeyi bekliyor,” dedi ve “İçinde bulunduğumuz dönemde biraz volatilite görebilirz” şeklinde görüş bildirdi.

Chicago Board Options Exchange Volatilite Endeksi Salı günü yüzde 5.7 yükselerek bu yılın en yüksek seviyesine çıktı. Nikkei Endeksi için benzer volatilite göstergesi, önceki iki günde yüzde 15 güna rttıktan sonra, Çarşamba günü yüzde 0.2 geriledi.

Hisse Senetleri

*MSCI Asya Pasifik Endeksi Tokyo saati ile 12:18’de yüzde 0.1 yukarıda seyrediyordu. Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.6 düştü. Hong Kong’da Hang Seng Endeksi, emlak hisselerindeki çıkışların etkisiyle yüzde 1.1 yükseldi. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yükselişini ikinci güne taşıdı.

*Japonya’da Topix Endeksi yüzde 0.4 düştü e kayıplarını üçüncü güne yaydı.

*S&P 500 endeks vadeli kontratları yüzde 0.1 yükseldi. Spot endeks dün yüzde 0.3 düştü.

*Jakarta Borsası Bileşik Endeksi, BlackRock’ın Endonezya’nın dönemsel toparlanmasından doayı en gözde piyasa olduğunu kaydetmesinin ardından yüzde 0.4 tırmandı.

Para Birimleri

*ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Salı günü yüzde 1.3 kayıpla son bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 0.2 yükseldi.

*Yen dolar karşısında önceki yedi seansta yüzde 3.9 yükseldikten sonra yüzde 0.4 düşerek 113.04’e indi.

*Avustralya doları yüzde 0.3 düşüşle 75.44 ABD senti seviyesine indi. Avustralya para birimi, bu yılın başından bu yana yüzde 4.9 değer kazandı ve G-10 ülkelerinin para birimleri arasında en iyi performansı gösteren para oldu.

*Güney Kore para birimi won dolar karşısında yüzde 1 kadar yükselirken, Malezya ringgiti yüzde 0.4 değer kazandı.

*Sterlin Salı günü yüzde 3.1 yükseldikten sonra yüzde 0.6 geri çekilerek 1.2341 dolar seviyesine indi.

Emtia

*Altın yüzde 0.2 düştü ve 7 gün süren Kasım ayından bu yana en uzun çıkış serisini sonlandırdı.

*Demir cevheri vadelileri yüzde 1.3 düştü ve yedi gün süren yükselişini sonlandırdı.

Kaynak: Bloomberg HT