Piyasalar güne nasıl başladı? 19.01.2017

Altın ve Japon yeni, Fed Başkanı Janet Yellen’ın Amerikan ekonomisinin faiz artırımını garanti edecek denli güçlü olduğunu söylemesinin ardından, güçlenen dolar ile birlikte değer kaybetti. Japon yenindeki düşüşle birlikte, Tokyo Borsası hisse senetleri yükseldi.

Japonya’da Topix Endeksi, yenin düşüşünü ikinci güne taşıması ile birlikte yüzde 1.1 yükseldi ve diğer Asya hisseleri karışık seyretti. Dolar, Yellen’ın ekonominin merkez bankasının hedeflerine yakın olduğunu ve iyileşmeye devam edeceğine güvendiğini kaydetmesinin ardından gücünü korudu. Toshiba Corp. hisseleri, nükleer işinin şirketin bankalara bildirdiği maksimum tutarı aştığını açıklamasının ardından yüzde 16 değer kaybetti. Altın düşüşünü ikinci güne taşıdı.

Yatırımcıların Yellen’ın ekonomiye olan güvenine ve ABD, İngiltere ve Euro Bölgesi’nde enflasyonun arttığını gösteren verilere odaklanması ile birlikte, dikkatler siyasi gelişmelerden uzaklaştı. Yellen’ın yorumları, Trump’ın politikalarına ve Brexit’in olası etkilerine ilişkin endişelerle birlikte, yatırımcıların güvenli liman niteliğindeki varlıklara yönelmesinden bir gün sonra geldi. Güvenli liman varlıklarına talep, ABD’nin yeni başkanının görevi devralacağı Cuma gününün yaklaşması ile birlikte azaldı ve hisse senetleri bu hafta hafifçe yükseldi.

Tokyo’da Ichiyoshi Investment Management Co. üst düzey yetkilisi Mitsushie Akino, “Yellen’ın yorumlarının tonudaha da güçlenmiş görünüyor ve bu durum Mart ayındaki toplantıda fai artırımı beklentilerini güçlendiriyor,” dedi ve “Yen tekrar zayıflama trendine dönmekte ve yatırımcılar muhtemelen yeniden ilgilerini ihracatçı şirketlere çevireek” şeklinde görüş bildirdi.

Piyasalar

*Japonya’da Topix Endeksi Tokyo saati ile 11:14’te yüzde 1 yukarıdaydı ve Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.3 yükseldi. Hong Kong’da Hang Seng Endeksi, Çarşamba günü yüzde 1.1 sıçradıktan sonra yüzde 0.3 geriledi ve Çin’deŞanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.1 arttı. Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks vadelikontratları, spot endeksin dün yüzde 0.2 yükselmesinin ardından yatay seyretti.

*ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi Çarşamba günü yüzde 1.1 ile son bir ayın en hızlı artışını gerçekleştirdikten sonra yüzde 0.1 daha yükseldi.

*Yen dolar karşısında, Çarşamba günü yüzde 1.8 düşerek yedi gün süren yükselişini sonlandırmasının ardından yüzde 0.1 zayıflayarak 114.73’e geriledi. Güney Kore para birimi won iki günde yüzde 1.3 yükseldikten sonra yüzde 0.8 değer kaybetti.

*Batı Teksas Petrol ü (WTI) Çarşamba günü yüzde 2.7 düştükten sonra yüzde 0.7 yükseldi.

*Altın fiyatları yüzde 0.3 geriledi. Altın yedi gün art arda yükselerek Kasım ayından bu yana en uzun çıkış serisini gerçekleştirmesinin ardında, önceki iki seansta düştü.

Kaynak: Bloomberg HT