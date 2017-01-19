Uluslar arası borçlanmada sıkça adı geçen Libor nedir? Libor oranları neden çok önemlidir?

Uluslararası borçlanmada çok özenimle referans değer olan Libor nedir? Hangi ülkelerin Libor oranları önemlidir? Borçlanma maliyetleri açısından Liborun önemli nedir?

Borçlanma işlemlerinde önemli bir belirleyici olan Libor (London Interbank Offered Rate), Londra’nın en güçlü bankalarının bankalararası piyasalarda ABD doları üzerinden yapılan borçlanmalarda uyguladıkları ortalama faiz oranıdır.

Libor faiz oranları İngiliz Bankacılar Birliği tarafından belirlenmektedir. Belirlenen Libor faiz oranları her gün Reuters üzerinden ilan edilir. Libor faiz oranı forward, swap, değişken faizli borçlar, konut kredileri ve eurodolar işlemlerinde referans olarak kullanılır.

Libor faiz oranı nasıl belirlenir?

İngiliz bankalar Birliği tarafından belirlenmiş 16 bankadan verilmiş olan en yüksek 4 faiz oranı ile en düşük 4 faiz oranı dışarıda kalır. Geriye kalan oranların aritmetik ortalaması hesaplanarak Libor faiz oranı belirlenir. Bu işlem bir geceden 12 aya kadar, 15 farklı dönem ve 10 farklı para birimi için tekrarlanır. Londra saatiyle 11:00’da belirlenen veriler, saat 12:00’da açıklanır.