İşletme nedir?

İşletme; kazanç elde etmek amacıyla kurulan kuruşların, üretim araçlarının sağlanması, yönetilmesi, örgütlenmesi, finansal olaylarının izlenmesi, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanmasını inceleyen bir sosyal bilimdir.

İnsan gereksinimin büyük bir bölümünü karşılayan işletmeler, günlük yaşamanın önemli bir parçasıdır. Ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahip olan işletmeler ihtiyaçları karşılamak amacıyla mal ve hizmet üreten kar amaçlı kuruluşlardır.

İşletmenin amaçları nelerdir?

Ekonomik sistemin temelini oluşturan işletmelerin genel amaçları şöyledir;

-Kar sağlamak

-Süreklilik

-Değer arttırmak

-Saygınlık kazanmak

-Sosyal sorumluluk

-Ülkenin refah ve huzurunu sağlamak

İşletmenin temel fonksiyonlarında hangi unsurlar yer alıyor?

Pazarlama işlevi

Üretim işlevi

Finansman/Ekonomi işlevi

Muhasebe işlevi

İnsan kaynakları işlevi

İşletmenin çeşitleri nelerdir?

İşletme faaliyet, mülkiyet ve büyüklüğe göre çeşitlendirilmektedir.

1- Faaliyet konularına göre işletmeler (hizmet üreten işletmeler,ürün üreten işletmeler)

2- Mülkiyet, bakımından işletmeler (kamu işletmeler, özel işletmeler, karma işletmeler)

3- Büyüklüklerine göre işletmeler ise; büyük, orta, küçük ölçekli işletmeler olarak sınıflandırılmaktadır.

İşletme yönetimi oluşturan kavramlar nelerdir?

İşletme yönetimini oluşturan kavramlar; planlama, örgütleme, denetleme ve koordinasyondur.