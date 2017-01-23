Satın Alma Gücü Paritesi Nedir?

Satın alma Gücü Paritesi (Purchasing Power Parity – PPP) farklı ülkelerdeki satın alma gücünü karşılaştırmak amacıyla kullanılan paritedir. Mesela Amerika’da 1.000 dolar maaş alan bir kişinin alabildiği et miktarıyla, Türkiye’de 1.000 dolar maaş bir kişinin satın alabildiği et miktarı farklıdır. Bu da iki farklı kişinin satın alma gücünü gösterir.

Satın Alma Gücü Paritesi (Purchasing Power Parity – PPP) düzenli bir şekilde ilk kez İsveçli iktisatçı Gustav Cassel tarafından 1918’de ortaya atılmıştır. 1918 yılında ortaya atılan bu teori ikiye ayrılır. Şimdi ise bu iki başlığı açıklayalım:

Mutlak satın alma gücü paritesi

Mutlak satın alma gücü (absolute power parity) yaklaşımına göre; bir ülkedeki fiyatlar, cari ve döviz kurlarından diğer ülke paralarına dönüştürüldüğünde tüm bu ülkelerde de aynı olmalıdır. Başka bir deyişle herhangi bir ulusal paranın bir biriminin satın alma gücü, dünyanın her tarafında aynı olacaktır.

2. Göreceli satın alma gücü paritesi

Göreceli satın alma gücü paritesine (relative purchasing power parity) göre; kurlardaki değişme iki ülkenin fiyat düzeylerindeki değişme yani enflasyon oranları farkı ile orantılıdır.