Piyasalar güne nasıl başladı? 23.01.2017

Dolar, Donald Trump’ın başkanlığının ilk günlerinde büyümeyi desteklemeye yönelik fazla bir bilgi vermezken, korumacılığa ilişkin endişelerin artmasına neden olmasının ardından değer kaybetti. Metaller ve Japonya dışında Asya hisseleri değer kazandı.

ABD para birimi önemli para birimleri karşısında düştü ve altın dört haftalık yükselişin ardından yukarı yönde hareket etti. Japonya’da Topix Endeksi, Asyalı traderlarin Cuma günü Trump’ın görevi devralmasına ilk tepkilerini vermeleri ile birlikte yenin dolar karşısında güç kazanması sonucu yüzde 1.1 kaybetti. Çin hisse senetleri değer kazandı ve bakır sanayi metallerindeki yükselişlere öncülük etti.

Trump, Amerika’nın çıkarlarını gündeminin ilk sırasına koyacağını açıklamasının ardından ABD Başkanı olarak göreve başladı. Trump’ın seçim kampanyası sırasındaki büyüme odaklı taahhütleri, Kasım ayından bu yana hisse senetlerinin yükselmesine neden olurken, dolar değer kazandı ve ABD HAzine tahvilleri geriledi. Ancak bu pozisyonların bir kısmından bu ay, bu hareketlerin fiyatları çok kısa zamanda çok fazla oynatmış olabileceği endişeleri ile çıkıldı. Para yöneticileri bu hafta, aralarında Google’ın ana şirketi Alphabet Inc., Samsung Electronics Co. ve Ali Baba Group Holding Ltd. gibi dünyanın en büyük şirketelerinin karlarını izleyecek.

Sydney’de AMP Capital Investors Ltd. küresel yatırım stratejisti Shane Oliver, “Piyasalar şimi, Donald Trump’ın mali teşvik ve deregülasyonlar konusunda daha fazla işaret vermesini bekliyor,” dedi ve “Hisse senteleri, önümüzdeki ay ya da o civarda, daha fazla düzeltme ya da konsolidasyona karşı hassasiyetini sürdürüyor” şeklinde görüş bildirdi.

Para Birimleri

*Yen dolar karşısında yüzde 0.9 yükselerek Tokyo saati ile 11:40’ta 113.60 dolara çıktı. ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.5 geriledi. Endeks dört hafta üst üste düştü ve Şubat’tan bu yana en uzun haftalık kayıp serisini gerçekleştirdi. Dolar öte yandan Güney Afrika randına karşı yüzde 0.7 ve Meksika pesosuna karşı yüzde 0.6 geriledi.

Hisse Senetleri

*Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.6 düştü. Hong Kong.2da Hang Seng Endeksi yüzde 0.7 ve Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.6 yükseldi.

*Tayvan2da Taiex Endeksi Haziran 2015’ten bu yana en yüksek kapanışına yöneldi.

*Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları, gösterge endeksin Cuma günü yüzde 0.3 yükselmesinin ardından yüzde 0.3 geriledi.

Tahviller

*10 yıl vadeli ABD Hazine tahvilleri 4 baz puan düşerek yüzde 2.43’e indi.

*Avustralya’nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi 3 baz puan düşerek yüzde 2.75’e geriledi.

Emtia

*Altın yüzde 0.7 yükselerek ons başına 1,218.24 dolara çıktı.

*Batı Teksas Petrol ü (WTI) yüzde 0.2 yükselerek varil başına 53.31 dolara çıktı ve yükselişini üçüncü güne taşıdı.

*Bakır vadelileri Londra’da yüzde 1.5 sıçradı.

Kaynak: Bloomberg HT