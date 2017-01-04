Dünyadaki amacımız para kazanmak mı olmalı, yoksa değer yaratmak mı olmalı?

Yeni teknolojiler ve beraberinde getirdiği yeni fikirler, girişimcilerin iş hayatındaki başarılarının temelini oluşturmaya başladığı günümüzde, birçok insan “para kazanmak mı yoksa değer yaratmak mı?” sorusunu sormaya başladı.”

Geliştirdiği varoluşçu felsefe ile bugün yaşadığımız dünyayı şekillendiren en önemli düşünürlerden birisi olan “Jean Paul Sartre “İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır” sözü ile günümüzde yaşadığımız bu soruna her ne kadar 1950’lerden cevap verse de, materyalist sistemin oluşturduğu yeni dünya düzeninin başarıya bakış açısını gösteriyor.

Para kazanmak ve değer yaratmak

Başarının temel kriteri nedir? Çok para kazanmak mı yoksa insanlığa kattığınız değer mi?

Aslında, bu sorunun cevabı son dönemde pazarlama konusunda yapılan çalışmalarda veriliyor. Değer, yaratmanın önem kazandığı günümüzün pazarlama taktiklerinde, üretilen ürün veya hizmetin duyurulması ve satın almaya ikna edilmesinden ziyade insanlık için nasıl bir değer yaratıldığı kavramı öne çıkıyor. Çünkü pazarda yer alan ürün ve hizmetler birbirine gerek sağladığı fayda, kalite gerekse fiyat açısından birbirine o kadar yaklaştığı günümüzde, değer yaratma kavramı öne çıkıyor.

Değer yaratma kavramı, yalnızca son tüketiciye hitap eden ürün ve hizmetlerle de sınırlı değil. İnsanların hayatına renk katan ürün ve hizmet seçimini kolaylaştıracak araçlar, yazılımlar, internet siteleri geliştirmek, yapılan işle ilgili doğru bilgilerin ortaya çıkartılmasına yardımcı olmak veya bu bilgilerin dağıtımını sağlamak, kolaylaştırmak, sektörde çalışanların bilgi ve becerilerinin artırılmasına katkıda bulunmak gibi birçok değer yaratan pazarlama örneklerini daha sık görmeye başladık.

Odağınızı değiştirin

Birçok mecrada, satın alma davranışını fiyat odaklı gözükse de, değer yaratma kavramı öne çıkıyor. Bu konuda Sun Tzu, Savaş Sanatı’nda “Savaş sonucunda kazanacağınız toprağa değil, sonrasında o topraktan elde edeceklerinize bakın” diyerek değer yaratmanın ne kadar önemli söyleyerek günümüzün girişimcilerine “para kazanmaya değil, sonrasında elde edeceğiniz kazanımlara odaklanın” mesajı verir.

Sonuç olarak, “nasıl daha çok para kazanabilirim” yerine “insanlar için ne yapabilirim” sorusunu sormanız ilk etapta umduğunuz kazancı sağlamasa da uzun vadede beklentilerin üzerinde kazançlar elde edebilirsiniz. Ve aklınızdan çıkarmamanız gereken ana fikir “iyi bir şey” yaptığınızda bunun karşılığını mutlaka alırsınız.