‘Siyasi riskler ekonomik performansı zayıflatabilir’ 19.01.2017

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Frankfurt’ta düzenlenen “Kredi Görünümü Konferansına” ilişkin twitter hesabı üzerinden paylaşılan satır başlarında, “Siyasi riskler ekonomik performansı, bankaların varlık kalitesini zayıflatabilir” yorumuna yer verildi.
Türkiye, Güney Afrika, Brezilya, Suudi Arabistan, Kolombiya’da negatif kredi notu görünümünün bankalar için aşağı yönlü risklere katkıda bulunduğu belirtilirken, “(Türkiye’de) Mevduatlar sabit, el koyulan şirketlerdeki kredi pozisyonu minimal, dış finansmana ulaşım korunuyor” denildi.
Fitch’in twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, “Siyasi riskler ekonomik performansı, bankaların varlık kalitesini zayıflatabilir” ve “Türkiye bankaları yabancı finansmana yüksek derecede bağımlı” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Bloomberg HT