“Hayat her ne kadar zor görünse de daima yapabileceğiniz ve başarılı olabileceğiniz bir şey vardır.” Bu söz başarı olmayı ne de güzel anlatıyor. Siz isterseniz hayallerinizi gerçekleştirmeniz imkansız değil! Hayatta her daim yapabileceğiniz bir şeyler vardır. Eğer isterseniz başarabilirsiniz!
Başarılı olmayı kim istemez ki? Yaptığınız işlerin herkes tarafından takdir edilmesi ve adınızın başarılarınızla anılması… Evet, bunların hiçbiri hayal değil planlı hareket edip, alışkanlıklar edinerek siz de başarılı insanlardan olabilirsiniz. Peki, nedir bu alışkanlıklar? İşte başarı için 5 alışkanlık:
Senem Türkanoğlu/Editör
1 Sabırlı olun
“En büyük başarı hiçbir zaman düşmemek değil, her düşüşünüzde tekrar ayağa kalkabilmektir.” Konfüçyüs’ün bu sözü başarı için sabırlı olmak gerektiğini çok güzel açıklıyor. Her insan hata yapabilir önemli olan hata yapmamak değil, yapılan hatalardan ders çıkarmaktır.
Hayat zorlu bir yoldur. Gittiğiniz yolda zorluklarla karışılabilirsiniz. Fakat yoldan geri dönmemeli ve yolu her zorluğa rağmen yürümeye devam etmelisiniz. Bir amacınız varsa asla pes etmemeli ve her daim sabırlı olmalısınız. Ne demiş atalarımız:Sabreden derviş muradına ermiş.
2Kitap okuma alışkanlığı edinin
Kitap okumak beyninizin öğrenme yeteneğini aktive eder ve yaratıcılığınız üzerinde uyarıcı etki yapar. Bu sebeple hareketli bir güne başlamadan önce mutlaka 30 dakika kitap okumalısınız. Kitap okumak; başarı yolunda edinilmesi gereken en güzel alışkanlıktır.
3Uyku düzeninize özen gösterin
Düzenli bir uyku gün içindeki performansınız için oldukça önemlidir. Eğer iş yerinde uyuklamak ve yöneticinizden azar işitmek istemiyorsanız günde en az 6 saat uyumaya dikkat etmelisiniz.
4Fedakar olun
Bir şeylere ulaşmak kolay değildir! Dolayısıyla fedakar olmayı ve planlı bir şekilde çalışmayı denemelisiniz. Sevdiğiniz şeylerden kısa bir süreliğine de olsa uzaklaşıp fedakarlık yaparsanız bu size ilerde başarılı bir hayatın kapısını aralayabilir.
5Ulaşmak istediğiniz yerleri gözünüzde canlandırın
Gözünüzde her zaman yapmak istediğiniz şeyleri canlandırın. Bilinçaltınızı istediğiniz şeylere programlarsanız çok kısa bir sürede büyük başarılara imza atabilirsiniz. Örneğin; dört sene içerisinde işinizde yükselmeyi ve müdür olmayı istiyorsunuz. Günde en az bir kez bu isteğinizi gözünüzün önünde canlandırın. Şimdi gözünüzde canlandırdığınız bu görüntü ilerde gerçekleşebilir. Yeter ki isteyin! Unutmayın ki; eğer isterseniz ve çaba gösterirseniz elde edemeyeceğiniz şey yoktur.