Wall Street Nedir?

Finans dünyasının kalbinin attığı Wall Street, Amerika Birleşik Devletleri’nde, New York’ta, Manhattan’ın güneyinde, Broadway ile East River arasında Amerika’nın ve dünyanın önde gelen finans şirketleri ve kurumların toplandığı bir sokaktır.

Dünyanın bir numaralı finans merkezi olarak geçen Wall Street’in simgelediği finans merkezindeki şirket ve kurumlardan birçoğunun binaları, çok uzun olmayan bu caddede veya yakın noktalardadır. Bu kurum ve şirketler arasında New York Menkul Kıymetler Borsası, bankalar, Amerikan Menkul Kıymetler Borsası, ticaret borsaları, stock broker firmaları yer almaktadır.

Wall Street adı nereden geliyor?

Avrupa’dan gelen Hollandalı göçmenlerin kurduğu New York City’nin eski adı, New Amsterdam’dı. Hollanda Batı Hindistan Kumpanyası adına Kuzey Amerika ile Meksika Körfezi Adalarının yönetimiyle görevlendirilen Peter Stuyvesant, 1652’de İngilizlerin saldırısına karşı New Amsterdam’da bir duvar (İngilizce’de wall) inşa ettirdi. Duvarın 1699’da yıkılmasından sonra açılan sokağa Wall Street adı verildi.