Spor kıyafet alırken nelere dikkat edilmeli?

Spor sağlıklı yaşamın en önemli parçasıdır ve birçok faydası vardır. Sporun başlıca faydalarını ise şöyle sıralayabiliriz; yaşam kalitesini artırır, kalp rahatsızlığı riskini azaltır, stresten korunmaya yardımcı olur, çarpıntı riskini azaltır, kaslarınızın kandan oksijen çıkarma kabiliyetini artırır, kalp – damar dolaşımını geliştirir, şeker toleransınızın gelişmesini sağlar, zihinsel uyanıklığınızı artırır, kilonuzu korumanıza veya kilo kaybetmenize yardımcı olur, fiziksel performansınızı geliştirir, kolay ve iyi uyumanıza yardımcı olur, kemik erimesi hastalığı riskinin gelişmesini azaltır. Bu maddelerin yanı sıra daha pek çok faydası olan spora başlama kararı verdiniz ve tek eksiğiniz spor kıyafetler mi? Telaş etmeyin! İşte spor kıyafet alırken dikkat edilmesi gerekenler:

Bedeninize oturan kıyafetleri tercih edin

Spor kıyafet satın almadan önce öncelikle kıyafetin bedeninize tam oturmasına, kumaşın hava almasına ve naylon olmamasına dikkat etmelisiniz. Yani ne çok bol ne de çok dar kıyafetler tercihiniz olmamalı. Hareketlerinizin kısıtlanmaması ve daha rahat edebilmeniz için bu hususu göz önünde bulundurmanız şart! Bunların dışında da kıyafetlerin spor yaparken terinizi emebilen, hava şartlarına ve ortama uygun seçilmiş olması gereklidir. Özellikle mevsime uygun kıyafetler tercih ederek vücut ısısını belli bir aralıkta tutmakta da fayda var. Spor esnasında çok terlemek vücut ısısının düşmesine neden olur. Bu doğrultuda sporda kalın kıyafetlerin fazla terleme yapması iyi bir durum değildir. Vücut ısısını belli seviyede tutan ve teri emip dışarıya veren kıyafetler performansınızı artırabilir.

Spor ayakkabınızı doğru seçin

Ayakkabı spor kıyafetleriniz arasında sizi rahat ettirecek en önemli parçalardan biridir. Spor ayakkabı seçerken ayağınızı sıkan ve küçük gelen ayakkabıları tercih etmemelisiniz. Spor yaparken rahat olmanız ve acı çekmemeniz bir hayli önemli. Dolayısıyla rahat ayakkabılar seçmelisiniz. Ayrıca ayak sağlığınız için pamuklu çoraplar kullanmaya özen göstermelisiniz.