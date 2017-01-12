Dolar bugün ne olur? 12.01.2016

Dün 3,94'ü aşarak tüm zamanların en yükseğini gören dolar, bugün ne olur? İşte dolara yönelik beklentiler...

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dün 3,94’ü aşarak tüm zamanların en yükseğini gören dolar, 3,92 civarında seyrediyor. Art arta kırılan rekorlar sonrasında dolar ve euro yüksek seyrini koruyor.

LİRA NEGATİF AYRIŞTI

Son dönemde siyasi gelişmeler, enflasyonun yükselişe geçmesi ve Merkez Bankası’nın TL’deki değer kaybını durdurmak adına gerekli adımları atmayacağı endişesi Türk Lirası’ndaki kaybın derinleşmesine neden oluyor.

BU YILKİ KAYIP YÜZDE 10’U AŞTI

Dolar karşısında Türk Lirası’nın yılbaşından bu yana kaybı yüzde 10’u aştı.

GÖZLER MERKEZ’DE

Piyasada gözler, kurdaki hızlı yükselişin ardından Merkez Bankası’nda. Gelişmekte olan ülke paralarından negatif ayrışan TL’deki kayba karşı Merkez’in atacağı adımlar kurun yönünde belirleyici olacak.

Merkez Bankası son olarak likiditeye yönelik adımlar atsa da bu doları frenlemeye yetmedi. Merkez Bankası 24 Ocak’ta yılın ilk faiz toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantıda alınacak kararlar yakından izlenecek.

DOLAR BUGÜN NE OLUR?

Uzmanlar; dolar/TL 3.85 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yükselişlerle birlikte 3.95’nin psikolojik direnç seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3.85 seviyesinin altında 3.60’nın destek noktası olarak takip edilebileceğini belirtiyor.

Kaynak: NtvPara