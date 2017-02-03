Tarım dışı istihdam verisi beklentinin üstünde 03.02.2017

Tarım dışı istihdam verisi beklentinin üstünde!
ABD’de tarım dışı istihdam Ocak’ta 227 binle beklentinin üzerinde arttı
Beklenti 175 bindi. İşsizlik oranı ise % 4.7’den %4.8’e yükseldi. Aralık ayı istihdam verisi 156 binden 157 bine revize edildi.
Piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam verisi açıklandı.
Tarım dışı istihdam verisi beklentinin üstünde!
ABD’de tarım dışı istihdam Ocak’ta 227 binle beklentinin üzerinde arttı
Beklenti 175 bindi. İşsizlik oranı ise % 4.7’den %4.8’e yükseldi. Aralık ayı istihdam verisi 156 binden 157 bine revize edildi.