Tarım dışı istihdam verisi beklentinin üstünde 03.02.2017

Piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam verisi açıklandı.

Yayınlayan
Editor
-
0
1

Tarım dışı istihdam verisi beklentinin üstünde!

ABD’de tarım dışı istihdam Ocak’ta 227 binle beklentinin üzerinde arttı

Beklenti 175 bindi. İşsizlik oranı ise % 4.7’den %4.8’e yükseldi. Aralık ayı istihdam verisi 156 binden 157 bine revize edildi.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın: