ÖTV indirimi hangi ürünlerin fiyatlarını etkileyecek? 03.02.2017

Resmi Gazete ’nin 03.02.2017 tarihli sayısında yayımlanan ve konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, tüm elektrikli ev aletleri ve beyaz eşyaların yüzde 6,7 olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı 30 Nisan’a kadar sıfırlandı.

ÖTV’nin kalktığı ürünler

Resmi Gazete ’de yayınlanan kararla birlikte klima, buzdolapları, derin dondurucular, gazla çalışan su ısıtıcıları, termosifonlar, çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi, gıda ve meyve presleri ile elektrikli küçük ev aletlerine uygulanan ÖTV 30 Nisan’a kadar sıfırlandı. Televizyonlar ise ÖTV indirim listesine alınmadı.

ÖTV’nin yüzde 6,7’den sıfıra çekilmesiyle fiyatlarda da bu oranda yani yüzde 6,7 indirim yapılması bekleniyor.

Tekne ve yatta ÖTV süresiz kaldırıldı

Kararla birlikte gross tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan ÖTV de herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırlandı.

ÖTV indirimi ne getirecek?

ÖTV indirimi sonrası özellikle beyaz eşya sektörü önemli bir ivme yakalayacağı düşünülüyor. Kararın Resmi Gazete ‘de yayınlanmasının ardından Borsa İstanbul’da işlem gören Vestel Beyaz Eşya (VESBE) yüzde 5, Arçelik (ARCLK) ise yüzde 3 oranında yükseldi.