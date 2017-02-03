Borsa günü nasıl kapadı? 03.02.2017

BİST-100 endeksi günü yüzde 1.14 yükselişle 88.389 seviyesinden tamamladı.

Haftanın son işlem gününe yatay negatif başlayan endeks TÜFE rakamlarının beklenenden yüksek gelmesi ile 87.047 seviyesine kadar ani düşüş yaşadı. Bu seviyeden gelen alımlarla tekrar yükselen borsa öğleden sonra ABD verileri ile yükselişini 88 bin seviyesi üzerine taşıdı. Endeks günü yüzde 1.14 kazançla 88.389 seviyesinden tamamlarken, işlem hacmi 4.5 milyar TL oldu.

Borsa İstanbul’daki yükseliş Aralık başından bu yana TL bazında yüzde 20 seviyesine yaklaştı. Bununla birlikte Fitch’in not kararı ardından tüm hafta boyunca yükseliş yaşayan endeks son 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.