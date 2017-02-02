Dolar bugün ne olur? 02.02.2017

ABD Merkez Bankası Fed‘in faiz kararının ardından dolarda düşüş yaşandı.

Fed’in faiz kararı sonrasında dolar 3,76 civarında işlem görüyor.

Yılın ilk toplantısında faize dokunmayan Fed, ekonomiye dair iyimser görünümü devam ettirdi.

Dünkü karar sonrasında dolar bugün bankalararası piyasada 3,76 civarında işlem görüyor.

DOLAR DÜŞTÜ

Fed’in mart ayındaki toplantıya ilişkin net bir sinyal vermemesi sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde düşüş yaşanıyor.

Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi hafif bir gerilemeyle 99.607 seviyesine indi.

Piyasalar içeride Merkez Bankası’nın likidite adımlarını takip etmeye devam ediyor.

DOLAR BUGÜN NE OLUR?

Uzmanlar; dolar/TL‘de ilk desteğin 3.75 seviyesi olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin altında 3.70’nin orta vadeli önemli destek olduğunu vurguluyor. Yukarıda ise gün içinde 3.7850 ve 3.80 dirençlerinin takip edilebileceğine dikkat çekiyor.