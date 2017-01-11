BIST Tüm – XUTUM Endeksi

BIST Tüm Endeksi – XUTUM

XUTUM işlem kodu ile gösterilen BIST Tüm Endeksi, menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere, Borsa İstanbul pazarlarında işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluşur.

BIST Tüm Endeksi’nde işlem gören hisse senetleri

BIST Tüm Endeksi’nde ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ACSEL), ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. (ADANA) ve (ADBGR), ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ADEL), ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. (ADESE), AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. (AFYON), AKBANK T.A.Ş. (AKBNK), AKSİGORTA A.Ş. (AKGRT), ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALKA), AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (AVHOL), BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. (BSOKE), BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS), BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. (BOSSA), EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. (EGGUB), EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (EGSER), EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ECILC), FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. (FMIZP), GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. (GUBRF), HACI ÖMER SABANCI (SAHOL), İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. (INTEM), ve PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. (PETKM) gibi şirketler yer almaktadır.