Mistral GYO – MSGYO Hisse Senedi

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – MSGYO

2012 yılında İzmir’de kurulan Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal eden, esas olarak gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapan ve kayıtlı sermayeli olarak faaliyet gösteren anonim ortaklıktır.

Mistral GYO A.Ş. İzmir Bayraklı’da hayata geçirdiği ilk projesi Mistral İzmir ile şehrin simge yapılarından birini inşa etmektedir. Mistral İzmir, Konut-Ofis-Otel-Açık Hava Çarşı ve Yaşam Merkezi ile İzmir’e yepyeni bir soluk getirdiği gibi aynı zamanda tasarımındaki çevre dostu ve enerji tasarrufu yapan uygulamalarıyla “yeşil bina” özelliğini taşımaktadır. Platinum LEED ön sertifikasına sahip olan Mistral İzmir, Mistral GYO A.Ş.’nin çevreye ve insana saygılı bir anlayışla hayata geçirdiği ilk projesidir.

MSGYO işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Mistral GYO’nun ana faaliyet konusu gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır. Hisselerinin yüzde 25 halka açık olan Mistral GYO, mali kuruluşlar ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Mistral GYO, Borsa İstanbul’da BIST 100 / BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST TÜM / BIST MALİ / BIST HALKA ARZ endekslerine dahildir.