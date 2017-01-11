BIST Kurumsal Yönetim – XKURY Endeksi

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi – XKURY

XKURY işlem kodu ile gösterilen BIST Kurumsal Yönetim Endeksi, kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan şirketlerin dahil edildiği endekstir. BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nin amacı, payları Borsa İstanbul pazarlarında (Gözaltı Pazarı ve C Listesi hariç) işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 7, her bir ana başlık itibarıyla 10 üzerinden en az 6,5 olan şirketlerin fiyat ve getiri performansının ölçülmesidir.

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi nasıl belirlenir?

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşlarınca, şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda verilmektedir. Derecelendirme notunun derecelendirme yaptırmak isteyen şirketin talebi nedeniyle verilmesi ve yıllık olarak yenilenmesi şarttır. Asgari derecelendirme notu şartını sağlayan şirketlerin payları, derecelendirme notunun KAP’ta yayımlandığı günü takip eden iş gününde endekse alınır.

Kurumsal Yönetim Endeksi’nin hesaplanmasına 31.08.2007 tarihinde başlanmış olup, endeksin başlangıç değeri 48.082,17’dir. BIST Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamındaki şirketlerin derecelendirme notlarına, şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamalarından ulaşılabilmektedir.

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem gören hisse senetleri

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (AKSA), ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (ALBRK), ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (ANSGR), ARÇELİK A.Ş. (ARCLK), DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL), ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI), İHLAS HOLDİNG A.Ş. (IHLAS), İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ISGYO), LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LOGO), PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. (PETUN), TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (TTKOM) ve YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (YKBNK) şirketlerin hisse senetleri bulunmaktadır.