Türk Lirası’nda oynaklık nasıl yatırıma dönüştürülebilir?

Küresel konjonktüre ve ülke risklerine göre yön bulan dolar/TL paritesinde oluşan yüksek oynaklık bazıları için kar fırsatı oluştururken çok büyük kesim için ciddi riskler içermektedir. Dolar/TL paritesinde oluşan bu oynaklıktan korunmanın yolu ise risk yönetiminden geçmektedir.

Amerikan Merkez Bankası politikalarına bağlı olarak son iki yılda yükseliş trendine giren dolar endeksi, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik, siyasi ve jeopolitik riskleri ile birlikte yükseliş trendine girdi. Zaman zaman Fed açıklamaları ve ülke merkez bankaları politikaları ile dalgalanmalar yaşansa da şu ana kadar seyir yukarı yönlü oldu. Yükseliş trendi uzun vadeli yatırımcılar için önemli gelir fırsatları oluştursa da orta ve kısa vadede birçok yatırımcının öngöremediği fiyat hareketlerini oluşturdu. Dolar/TL hareketi dolar borcu olanların ya da TL üzerinde alacakları olanların ciddi risklere maruz kalmasına neden oldu.

Türk Lirasında nasıl yatırım yapılır?

Dolar/TL paritesinde oluşan yüksek oynaklık vadeli piyasalarda ve Forex piyasasında yatırımcının hem fiyatların düşüş yönüne hem de yükseliş yönüne yatırım yapmasına imkan tanıyor. Yatırımcı dolar/TL paritesinde oluşan yüksek oynaklık karşısında hem spekülatif hem de hedge amaçlı işlemler yapabiliyor. Gerek vadeli piyasaların (VİOP) gerekse Forex piyasasında kaldıraçlı işlemler yapılabilmesi ise yatırımcının küçük teminatlarla büyük aksiyonlar almasını kolaylaştırıyor. Tüm bunlarla birlikte vadeli piyasalarda pozisyonların vade bitimine kadar korunabilmesi de bu piyasalarda işlem yapanların daha rahat strateji oluşturmasını sağlıyor.

Dolar/TL riski yüksek olanların hedge yapması şart

Hedge, Türkçe karşılığı ile risk yönetimi dolar/TL paritesinin son dönemdeki fiyat hareketlerinde çok daha önemli hale geldi. Özellikle ithalat ve ihracata yapan ya da ithal girdi kullanan işletmelerin dolar bağımlılığının yüksek olması, tabi tek dolar bağımlılığından bahsetmek yanlış olur döviz bağımlılığının yüksek olması onları etkin hedge yönetimine mecbur etmektedir. Dolayısıyla bu noktada vadeli piyasalarda kaldıraçlı işlemler yapılabilmesi yatırımcının küçük miktarlarla dahi hacimli pozisyon almalarını sağlamaktadır. Mesela; kaldıraç oranın 1’e 50 olduğu bir piyasada yatırımcı 100 dolar ile 5000 dolarlık bir pozisyon alabilir ve 5000 dolarlık riskini yönetebilir. 5000 dolar borcu olan yatırımcı 100 dolar alım pozisyonu açarak dolar riskini sınırlandırabilir. Ya da 5000 dolar alacağı olan bir yatırımcı dolar/TL paritesinin düşme ihtimaline karşı 100 dolar satış pozisyonu alabilir ve doların değer kaybı riskine karşı korunabilir.

Türk Lirası’nda ki oynaklığa yatırım yapmak isteyenler için birçok piyasa mevcut. Tabi vadeli piyasalarda ve Forex piyasasında hedge amaçlı işlemlerin dışında da spekülatif amaçlı yapılan işlemlerin oranı çok daha fazladır. Doğru öngörüler ve bilinçli stratejilerle bu piyasalarda çok küçük tasarruflarla aksiyonlar alabilirsiniz. Forex piyasasında durum biraz daha farklıdır. Bu piyasada haftanın beş günü 24 saat kesintisiz küresel ve yerel piyasalardaki tüm gelişmelere göre aksiyon alınabilir.