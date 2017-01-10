Borsa günü nasıl kapadı? 10.01.2017

BİST-100 endeksi günü yüzde 0.00 değişimle 77.393 seviyesinden tamamladı.
Güne düşüşle başlayan borsa 77.141 seviyesine kadar geriledi. Öğleden sonra TCMB’nin açıklamaları sonrası dolar/TL hafif gevşerken, BİST-100 endeksi alıma yönelerek 77.733 seviyesine kadar yükseldi. Genel itibari ile yatay seyreden endeks günü dünkü kapanış seviyesinden yüzde 0 değişimle 77.393 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 4.3 milyar TL oldu.
EN ÇOK ARTAN HİSSELER
2. BANVT
3. EUHOL
4. FLAP
5. LUKSK
EN ÇOK AZALAN HİSSELER
2. BAKAN
3. KRONT
4. FRIGO
5. TCHOL