Borsa günü nasıl kapadı? 10.01.2017

BİST-100 endeksi günü yüzde 0.00 değişimle 77.393 seviyesinden tamamladı.

Güne düşüşle başlayan borsa 77.141 seviyesine kadar geriledi. Öğleden sonra TCMB’nin açıklamaları sonrası dolar/TL hafif gevşerken, BİST-100 endeksi alıma yönelerek 77.733 seviyesine kadar yükseldi. Genel itibari ile yatay seyreden endeks günü dünkü kapanış seviyesinden yüzde 0 değişimle 77.393 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 4.3 milyar TL oldu.