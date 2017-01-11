E-Fatura Nedir? Avantajları Nelerdir?

E-Fatura Nedir?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber hayatımıza gelen yeniliklerden biri de e-fatura. Peki, nedir e-fatura? Elektronik ortamda hazırlanan faturaya e-fatura denir. Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan e-fatura da amaç; belirli bir format ve standart doğrultusunda satıcı- alıcı arasında güvenli, maliyet ve zaman tasarrufu oluşturan bir sistem sağlamaktır. Tek bir format ve standart halinde olan e-fatura değiştirilmez bir şekilde mühürlenmiş elektronik belgedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilmiştir. 5 Mart 2010 yılından itibaren uygulamada olan e-faturadan hem tüzel hem de gerçek kişiler faydalanmaktadır.

E-Faturanın Avantajları Nelerdir?

E-fatura çevre dostudur.

Elektronik ortamda faturaların kaybolma riski olmaz.

Faturalar dijital ortamda arşivlenir.

Müşterilerle ve satıcılarla mutabakatı kolaylaştırır.

Mürekkep, kağıt, postalama, zarf, arşivleme, mutabakat v.b benzeri maliyetleri azaltır.

Zamandan tasarruf ederek faturaların daha hızlı hazırlanmasını sağlar.

Tahsilatları hızlandırılır.

İstenildiği zamanda eski faturalara rahatlıkla ulaşılır.