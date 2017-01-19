Borsa günü nasıl kapadı? 19.01.2017

BİST-100 endeksi günü yüzde 0.58 düşüşle 82.300 seviyesinden tamamladı.

BİST-100 endeksi bugün gördüğü 83 bin seviyeleri ile 03 Mayıs 2016 tarihinden beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. 9 ayın zirvesine yükselen endeks 83.317 seviyesini gördü. Bir haftadır yükselişle günü tamamlayan borsa döviz cephesindeki hareketlilik nedeniyle bugün aynı performansı gösteremeyerek yüzde 0.58 düşüşle 82.300 seviyesinden kapandı. Bankacılık endeksinin yüzde 1.19 düştüğü günde işlem hacmi 4.6 milyar TL oldu.