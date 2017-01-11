Borsada Wall Street Kuralları İle Nasıl Para Kazanılır?

Borsada hem uzun vadede hem de kısa vadede para kazanmanın yolu hisse senedi alım –satım işlemlerinizde Wall Street Kuralları’nı uygulamaktan geçiyor.

Borsadaki işlemlerinizde kullanmanız için Wall Street Kuralları:

Alım-satım zamanlaması, hangi hisse senedinin alınıp satıldığından daha önemlidir.

Önemli olan hisse senedine ödediğiniz para değil, satın aldığınız andır.

Hisse senedi alırken doğru karar vermek, satışta karşılaşılan sorunların yarısını çözer.

Her zaman piyasa içinde bulunmaya gerek yoktur. Elinizde hisse senedi tutmadığınız anlar da olabilir.

Sık sık hisse senedi değiştirmekten kaçının.

Gün içinde, aynı hisse senedinde alım ve satım yaparak kar etme yöntemini uygulamayın.

Sahip olduğunuz hisse senedini hiçbir zaman kutsal bir varlık gibi görmeyin.

Şirketler çağın şartlarına uymak zorundadır. Elinizde hissesini bulundurduğunuz şirkete körü körüne bağlanmayın.

Sahip olduğunuz hisse senedini piyasada oluşan en yüksek fiyattan satabileceğiniz konusunda kendinizi şartlandırmayın.

Piyasa değeri, alış fiyatının üzerine çıktığında hisse senedini satan kimse zarar etmez. Kağıt üzerinde gözüken kar yerine, kasanıza aktarılan karı tercih etmelisiniz.

Kasadaki bir birimlik karı, kağıt üzerindeki iki birimliğe tercih ediniz.

Hisse senedi piyasasında kazanmanın sırrı, yanlış bir karar verildiğinde en az zarar edebilmektir.

Hisse senetleri, sürekli yükselen piyasanın doruğunda “çekici”; düşen piyasanın dip noktasında ise “çok kötü” olarak algılanır.

Sahip olduğunuz bir hisse senedi, yeniden satın almayacağınız bir fiyata eriştiğinde satışa geçin.

Kendinizden emin değilseniz hiçbir şey yapmayın.

Piyasada oluşan fiyatlar sürekli dalgalanacaktır.

Parasal ihtiyacınızı karşılamak için kesinlikle spekülasyon yapmayın.

Elde ettiğiniz karın yarısını kasanıza aktarın.

Piyasanın düşüş zamanı geldiğinde uyarı amacıyla zil çalınmaz.

İlgilendiğiniz hisse senedi sizi tanımaz; ne umduğunuzu, ne istediğinizi önemsemez.

İyi hisse senedi yoktur. Tüm hisse senetleri kötüdür, fiyatları artmadığı sürece…

Borsada iki duygu yoğunca yaşanır; umut ve korku. Ne ilginçtir ki, korkmamız gerekirken umut ederiz; umut etmemiz gerekirken de korkarız.