Altın güne nasıl başladı? 29.12.2016

Altın fiyatları, Donald Trump’ın başkanlığına ilişkin endşelerin güvenli liman alımlarını desteklemesi ve dolardaki düşüş ile birlikte, yükselişini dördüncü güne taşıdı ve 4 Kasım’dan bu yana en uzun yükseliş dönemini gerçekleştirmeye yöneldi.

Spot altın yüzde 0.6 yükselerek ons başına 1,148.81 dolara kadar çıktıktan sonra, Singapur saati ile 10:34’te 1,147.78 dolara geldi.

Sydney’de Ayers Alliance Securities baş yatırım yetkilisi Jonathan Barratt, “Traderlar yeni yıla girerken biraz tedirgin,” dedi ve “Fiyatlar seçilmiş Başkan Trump’tan gelen yorumlar ve uygulamaya koymak istediği olası politikalardan destek buluyor. 2017 yılının ilk çeyreğinde tekrar 1,200 doların test edilmesini bekliyorum” şeklinde görüş bildirdi.

Altın, yatırımcıların Trump’a ilişkin ilk değerlendirmelerinin doları, hisse senetleri ve risk varlıklarını güçlendirmesi ile birlikte bu çeyrekte yüzde 13 düştü. Metal bu yıl yüzde 8.2 yükseldi.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Çarşamba günü 10 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkmasının ardından yüzde 0.2 geriledi.

Altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) altın varlıkları Çarşamba günü itibariyle düşüşünü 33’üncü güne taşıdı ve Eylül 2004’ten bu yana en uzun düşüş dönemini gerçekleştirmeye yöneldi.

Varlıklar, Bloomberg’in derlediği verilere göre, 0.16 ton düşerek 1,777.9 ton ile Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

Çi’de Şanghay Altın Borsası’nda işlem gören yüzde 99.99 saflıktaki altının gram fiyatı yüzde 0.2 yükselerek 262.49 yuana çıktı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda, Haziran vadeli altın kontratı yüzde 0.5 yükselerek gram başına 268.55 yuana çıakrken, Haziran vadeli gümüş yüzde 1.1 primle kilogram başına 4,086 yuana ulaştı.

Spot gümüş yüzde 0.6 yükselerek ons başına 16.1158 dolara çıkarken, platin yüzde 0.8 yükselerek ons başına 905.70 dolara ve palladyum yüzde 0.5 değer kazanarak ons başına 670.88 dolara geldi.

Kaynak: Bloomberg HT