Genel Sağlık Sigortası Nedir?

Genel sigortası nedir?

Genel sağlık sigortası (GSS) tüm vatandaşları kapsayan zorunlu sigorta türüdür. Bu sağlık sigortası ülkemizde 2012 yılında yapılan yeni düzenlemeyle birlikle başladı. Genel sağlık sigortasının oluşturulma amacı ise; herhangi bir sağlık güvencesi olmayan kişilerin ve ailesinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesidir.

Genel sağlık sigortasının şartları nelerdir?

18 yaşını doldurmuş ve sigortası olmayan herkes genel sağlık sigortası kapsamına giriyor. Fakat çalışmayanlar sağlık hizmetinden yararlanmak için primlerini kendileri ödüyorlar. Bununla birlikte gelir testi(genel sağlık sigortasından faydalanmak için yaptırılması gereken test) yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Gelir testi yaptırması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz; bakmakla yükümlü kimsesi olmayanlar, bir işte çalışmayan ve sigortası bulunmayanlar, sosyal güvenlik kurumundan herhangi bir gelir almayanlar, 18 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenimi devam eden 25 yaşını tamamlayan kişiler.

Gelir testi başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına “Gelir Testine Müracaat Bildirimi” yaparak gelir tespiti başvurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir ülkede sağlık sigortası olan yabancılar, milletvekilleri ve askerler genel sağlık sigortasından faydalanamıyor.