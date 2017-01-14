Dizel araçlarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır?

Dizel araçlarda yakıt tasarrufu yapılması benzinli araçlara göre daha farklıdır. Dizel araç kullananlar benzinli araç kullananlara göre tasarruf yapma da çok daha fazla seçeneğe sahip değillerdir.

Dizel araçlar benzinli araçlara göre daha tasarruflu araçlar kabul edildiği için tercih edilirler. Dizel yakıtın benzine göre daha ucuz olması sebebiyle dizel araçlar benzinli araçlar kadar popülerdir. Aslında dizel araçların benzinli araçlara göre birçok da eksileri bulunmaktadır fakat daha tasarruflu araç kullanmak isteyenler tarafından dizel araçlar tercih edilir.

Dizel araç kullananların da tasarruflu araç kullanmalarına rağmen daha fazla tasarruf edecekleri stratejiler vardır. Dizel araçlarda yakıt tasarrufu yapmak isteyenlere en popüler tasarruf yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Dizel araçlarda yakıt tasarrufu yapmak için ilk yapılması gereken araç çalıştırıldığında ısınmasını beklemektedir. Motor ısındığında ve tüm göstergeler söndüğünde dizel araç çalıştırılırsa daha az motorin yakmış olur.

Dizel araçlar benzinli araçlar kadar seri değildir. Dolayısıyla agresif araç kullanımı dizel araçlarda daha fazla motorin kullanılmasına neden olur. Mesela ışıklarda ani kalkış ani duruş ya da gazdan ayağın hızlı çekilmesi yakıt tüketimini artırmaktadır.

Dizel araçlarda da benzinli araçlarda olduğu gibi 90-100 km hızın üstüne çıkıldığında devir yükseleceğinden daha fazla motorin kullanımı olacaktır.

Dizel araçlarda yakıt tasarrufunu etkileyen diğer bir unsur ise klima kullanılmasıdır. Klima yakıt tüketimini artıracaktır.

etkileyen diğer bir unsur ise klima kullanılmasıdır. Klima yakıt tüketimini artıracaktır. Dizel araçlarda da fazla yük bulunması yakıt tüketimini artıran sebepler arasındadır.

Dize araçlar benzinli araçlara göre daha sık bakım isterler dolayısıyla periyodik bakımlarının düzenli yapılması dizel araçlarda yakıt tasarrufu sağlayan önemli detaylar arasındadır.

Dizel araçlarda yakıt tasarrufunu sağlayacak bir öneri de yoğun trafik saatlerinde ve güzergahlarda araç kullanımının tercih edilmemesidir. Trafikte yaşanan dur kalkar yakıt tüketimini artırmaktadır.

Dizel araçları fark ederken çok manevra gerektiren park yerlerinden sakınılmalıdır. Çok manevra dizel kullanımını artıracaktır.

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