Yandex Toloka ile nasıl para kazanılır?

İnternetten para kazanmak isteyenler için yepyeni bir yol daha! Yandex Toloka ile internetten oturduğunuz yerden hem çok eğlenin hem de para kazanın.

Yandex diğer arama motorları gibi kendi sistemini geliştirerek para kazanmak isteyenlere yeni bir iş modeli sundu. Yandex Toloka olarak adlandırılan bu sisteme göre Yandex’in arama sayfalarını şekillendirmesine yardım ediyorsunuz. Yandex arama motorunda görmek istediğiniz kişisel tercihlerinizi belirtiyor ve bu kişisel tercihlerinize göre verilen görevler ile Yandex Toloka ile internet üzerinden para kazanmaya başlıyorsunuz.

Yandex Toloka ile para kazanmak için ne yapmak gerekiyor?

Aslında çok basit. Yandex mail adresi oluşturmanız yeterli. Bunun için sadece ad, soyad ve telefon numaranız ile kayıt yaptırmanız ile birlikte hesabınız oluşuyor ve Yandex size görevler vermeye başlıyor.

Yandex maili oluşturduktan sonra tüm menülerini kullanıyorsunuz, arama yapıyorsunuz ve Yandex arama motorunuzu kişisel tercihlerine göre şekillendiriyorsunuz. Böylece Yandex müşterilerine daha kaliteli hizmet sunmak adına sizin arama tercihlerinizi ve arattığınız kelimelerin performansını ölçüyor. Yandex Toloka kullanıcılarına görev başına 10 cent ile 1 dolar arasında ödeme yapıyor. Boş vakitlerinizde ek kazanç sağlamak isteyenler için yandex Toloka ile para kazanmak şu sıralar popüler bir yöntem.

Yandex Toloka ile daha fazla nasıl para kazanılır?

Yandex Toloka’dan İngilizce bilenler çok daha fazla kazanıyor. Az seviyede de olsa İngilizcenizi geliştirmeniz kazanacağınız parayı artırıyor.

*İş tanımında +18 tanımlaması var. +18 üzerine daha fazla iş öneriliyor.

*Dolayısıyla +18 seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Böylece daha fazla para kazanabilirsiniz.

*verdiğiniz cevaplar rastgele olmasın çünkü Yandex Toloka kullanıcılarının cevaplarını kontrol ediyor.

*Verilen her işi vaktinde ve özenle yapmanız gerekiyor çünkü Yandex yaptığınız her işi 100 üzerinden puanlıyor. Puanınız düşük olduğunda daha az yönlendiriyor.

*Yandex Toloka görev havuzunuzu sık kontrol edin. Gelen görevleri herkes görebiliyor ve işi ilk görenler sizden daha hızlı davranabiliyor.

Yandex Toloka görev hizmetlerini ve ödeme planını esnek tutuyor. Zaman içinde daha fazla iş tanımı ve daha fazla ödeme yapılacağı belirtiliyor. Bu noktada eski kullanıcı olmanız şansınızı artıracaktır.

*Verilen işlerin ucuz olanlarını ret etmeye çalışın. Uzun ve zor oyalayıcı işleri tercih etmemeniz puanınızı düşürüyor.

Yandex Toloka ödemesi nasıl alınıyor

Paypal veya diğer ödeme sistemleri üzerinden ödeme yapılıyor. Ödeme sıklığı 15 günde bir. Ödeme yapması için ise en az hesabınızda ise 1 dolar birikmesi gerekiyor.