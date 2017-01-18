Yatırımcı tipinize göre altın yatırımında kazandıran stratejiler

Metaller arasında binlerce yıldan altın; demir, bakır ve gümüşün aksine paslanmama, yeşermeme ve kararmama özellikleri ile insanoğlunun ilk tercihi konumundadır. Bakır dışında, grimsi renkte olmayan tek metal altın, sahip olduğu ışıltı yüzünden zenginliğin ve iktidarın simgesi olmuştur.

Bu geleneksel yatırım aracını birikimlerini değerlendirmek için tercih eden yatırımcıların önlerindeki en büyük sorunların başında altına nasıl yatırım yapılır konusunu bilememeleri geliyor.