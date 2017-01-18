Yatırımcı tipinize göre altın yatırımında kazandıran stratejiler

Metaller arasında binlerce yıldan altın; demir, bakır ve gümüşün aksine paslanmama, yeşermeme ve kararmama özellikleri ile insanoğlunun ilk tercihi konumundadır. Bakır dışında, grimsi renkte olmayan tek metal altın, sahip olduğu ışıltı yüzünden zenginliğin ve iktidarın simgesi olmuştur.
Bu geleneksel yatırım aracını birikimlerini değerlendirmek için tercih eden yatırımcıların önlerindeki en büyük sorunların başında altına nasıl yatırım yapılır konusunu bilememeleri geliyor.
1Uzun vadeli- düşük riskli yatırımı hedefleyen yatırımcılar
Portföy yönetiminde riske girmek istemeyen garantici bir yatırımcı iseniz, düşük risk hedefli uzun vadeli yatırım tam size göre. Bu yatırım hedefi, anaparanızı korumanıza ve düşük risklerle kar elde etmenize olanak verir. Fakat bu işlem size kısa zamanda yüksek kazançlar vermez. Uzun vadede düzenli kazançlar elde etmenizi sağlar. Bu yüzden uzun vadeli yatırımları hedefleyen yatırımcılar, risklerini belli ürün gruplarına dağıtarak düşük risk hedefli yatırımları tercih edebilirler.
2Orta vadeli farklı ürünlerde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar
Risklerinizin ve dolayısıyla gelirlerinizin orta düzeyde olmasını istiyorsanız, orta vadeli yatırımları değerlendirebilirsiniz. Orta getiriden kastımız, yüzde 19 üzerindeki getiri hedefleridir. Bu yatırımlarda farklı ürünlerle yatırım yapma imkanına sahip olabilirsiniz. Orta getirili hedef sizi uzun vade ya da kısa vade yatırımlar sınıfına sokmaz. Yatırımlarınızın vadesi ortalama bir zaman dilimini kapsar. Bu getiri hedefinde, kaldıraçlı işlemler öne çıkar. Ayrıca yurt dışı mevduat, özel sektör bonosu, hisse senedi işlemleri bu getiri hedefi anlayışında bulunur.
3Kısa zamanda yüksek kar elde etmek isteyen yatırımcılar
Kısa zamanda yüksek kazançlar, riski de beraberinde getirebilir. Gelir beklentiniz ile risk anlayışınız doğru orantılı ise ve bu hedefe kısa vadede ulaşmak istiyorsanız, yüksek getiri hedefli yatırımlara yönelebilirsiniz. Kaldıraçlı işlemler ve yurt dışı mevduat bono gibi yüksek getirili yatırım enstrümanları size bu konuda yardımcı olacaklardır.