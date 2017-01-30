‘1208 Test Edilebilir’ 30.01.2017

Üst üste üç gün boyunca satıcılı seyir izleyen değerli metal, haftanın son işlem gününde ABD’den açıklanan büyüme rakamlarının beklentileri karşılayamamasıyla birlikte yönünü yukarıya çevirdi. Diğer taraftan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin haftayı 2,50’nin altında kapatması, altına destek olan diğer önemli gelişmeydi. Veri akışı bakımından ise bugün ABD’den açıklanacak olan askıdaki konut satışları verisi altında bir miktar hareketliliğe neden olabilir. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın yapabileceği çıkışları da takip etmekte fayda var. Teknik olarak baktığımızda ise Cuma günü başlayan yükseliş hareketinin devamında 1198 direncinin aşılması durumunda, 1208 dolar direncinin test edildiğini görebiliriz. Geri çekilmelerde ise 1180 ve 1172 dolar destekleri takip edilmeli.

Kaynak: Işık FX