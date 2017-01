Tramer nedir?

İkinci el araç alınmak istendiğinde en çok ziyaret edilen sitelerin başında gelen Tramer, otomobil sevdalıların dost sitelerinden biri. İkinci el araç satın almak isteyen satın almak istedikleri aracın Tramer kaydını sorgulayabiliyorlar. Tramer kaydı ile sorgulanan aslında satın alınmak istenen kaza tespit tutanağı. Satın alınmak istenen araç Tramer sorgusu ile daha önce kaza yapmış mı, kaza kaydı bilgisi var mı, varsa yapılan kazanın detay bilgilerine ulaşılabiliyor.

Tramer sorgusu için aracın kaza tespit tutanağı var mı sorgusu için Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin resmi internet sayfası olan http://www.sbm.org.tr adresinin ziyaret edilmesi gerekiyor. http://www.sbm.org.tr internet sitesine girildiğinde ise buradan sorgulamalar bölümünden plaka ile araç sorgulama işlemi yapılabilir.

Araçların tramer sorgusu yani kaza tespit sorgusu online olarak http://www.sbm.org.tr’den yapılabileceği gibi sms ile de cep telefonlarından sorgu yapılabilmektedir. SMS ile sor ise % TL ücrete sahiptir.

Tramer sorgusu– kaza tespit tutanağı sorgusu şu üç bilgi ile yapılmakatadır;

– Plaka ve Sigortalı TC Kimlik No ile Sorgulama

– Plaka ve Sürücü TC Kimlik No ile Sorgulama

– Plaka ve Sigortalı Vergi Kimlik No ile Sorgulama

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sunulan diğer sorgulama hizmetleri ise şunlardır;

Trafik Poliçe Sorgula

Kasko Poliçe Sorgula

Sağlık / Seyahat Sağlık Poliçe Sorgula

Doktor Sorumluluk Poliçesi Sorgula

Taşımacılık ve Koltuk Poliçe Sorgula

Yeşilkart Poliçe Sorgula

Hayat Poliçe Sorgu

Mağdurlar İçin Doktor Poliçesi Sorgula

Eksper Raporu Sorgula

Kaza Tarihindeki Poliçe Bilgilerini Sorgulama

Tehlikeli Madde ve Tüpgaz Poliçe Sorgula