Dolar bugün ne olur? 30.01.2017

Dolar güne nasıl başladı?

Fitch ve S&P’nin Türkiye’nin kredi notuna yönelik kararları sonrasında dolar 3,87 civarında hareket ediyor.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının cuma günkü kararlarının ardından dolarda önemli bir değişiklik olmadı.

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir düzeyin altına düşürürken, S&P de kredi notu görünümünü negatife çekti.

İki kararın ardından dolar bankalararası piyasada 3,87-3,88 bandında hareket ediyor. Euro da 4,14’ün üzerinde seyrediyor.

Piyasalar Merkez Bankası’nın likidite adımlarını takip etmeye devam ediyor. Enflasyon raporunda verilecek mesajlar da yakından izlenecek.

Dolar endeksi, ABD’de ekonominin tahmin edilenden daha yavaş büyüdüğünü gösteren veriler üzerine tahvil getirilerinin düşmesinin etkisiyle bir haftanın zirvesinden geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlere yönelik sınırlamaları ve ticaret konusunda koruyucu bir tutum takınabileceğine dair gelişmelerin yanında Japonya ve İngiltere merkez bankaları ile Fed’in bu hafta yapacağı toplantılara gözler çevrilecek.

Dolar bugün ne olur?

Uzmanlar; dolar/TL’de bir önceki zirve seviyesi olan 3.94’ü yeniden görebileceğini belirtiyor. Yeni bandın ise 3.80-4.20 bölgesi olabileceğini vurguluyor. 3.85’in altında ise 3.80-3.82 bölgesi önemli destek olduğuna dikkat çekiyor.