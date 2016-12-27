‘2016 zor bir yıldı ama Türkiye büyük direnç gösterdi’ 27.12.2016

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek NTV’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, “2016 zor bir yıldı ama Türkiye büyük direnç gösterdi” derken, Türkiye ekonomisinde 2016 yılının son çeyreğinde hafif bir toparlanma görüldüğünü söyledi.

Şimşek, “Açıkladığımız önlemler 2017’nin 2. çeyreğinde etkisini gösterir” dedi.

Şimşek, ABD seçimleri sonrası beklentiler, Fed’in hangi hızda faiz artıracağı, doların değer kazanması, petrol fiyatlarındaki toparlanmanın Türkiye ekonomisi açısından riskler arasında yer aldığını söyledi.

Mehmet Şimşek, reel sektörün ciddi bir döviz açığı olduğunu belirtirken, “(Kur) Enflasyonu gecikmeli de olsa bir miktar etkiler, cari açığı sınırlar, aynı şekilde şirketlerin karlılıklarını ve yatırımları da etkiler” dedi.

Şimşek, Finansal İstikrar Kurulu’nun önümüzdeki günlerde toplanacağını ve şirketlerin döviz borçluluğunu tartışacağını belirtti.

Şimşek, “Biz her şeyi piyasaya bırakırsak bazen istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkabiliyor” dedi.

Şimşek, döviz kazancı olmayan şirketlerin döviz borcu edinmesine ilişkin çalışmaların yapıldığını ve bazı ülkelerin deneyimlerinden faydalanılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Bloomberg HT