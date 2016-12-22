‘3.5450-3.5600 aralığı önemli direnç bölgesi…’ 22.12.2016

3.54 üzerinde denge sağlayamayan dolar/TL paritesinde düşüş eğilimi devam ediyor. Kısa vadeli teknik göstergeler arasında beliren negatif uyumsuzluklar da düşüşü desteklemeye başladı. Bu bağlamda, 3.5020 izlenmesi gereken ilk önemli destek seviyesi konumundadır. 3.5020 altına inilmesiyle 3.4850 ardından 3.4650 desteklerinin test edilmesi beklenebilir. Kısa vadeli teknik göstergeler arasındaki negatif uyumsuzluklar düşüşü destekliyor olsa da 3.5020 üzerinde yükselişin devam etmesi beklenebilirken 3.5420/3.5600 direnç aralığının test edileceği düşünülebilir. 3.56 üzerinde düşüş beklentisi sonlandırılarak yeni zirve seviyelerine doğru yükseliş görülebilir.

Kaynak: Anadolu Yatırım