Ünlü yatırımcının 2017 beklentileri 22.12.2016

ÜNLÜ YATIRIMCIDAN 2017 DEĞERLENDİRMESİ

Piyasalar bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanırken 2017 beklentilerini paylaşılmaya başladı. 2017 beklentilerine dair bir açıklama da ünlü yatırımcı Mark Mobius’den geldi.

‘2017’DE DALGALANMALARA HAZIR OLUN’

Mark Mobius, yatırımcılara 2017 için dalgalanmalara hazır olup uzun vadeye odaklanmalarını tavsiye ediyor. Mobius, “Yatırımcılar için uzun vadeli bir görüş sahibi olup kısa vadede finansal piyasalarda görmeye devam etmeyi beklediğimiz dalgalanmalara kapılmamak önemli olacak” diyor. Mobius, iskontolu değerlemeler ve yüksek temettüleriyle ekonomiyi bekleyen tüm zorluklara rağmen gelişen piyasa hisselerini beğeniyor.

GELİŞEN PİYASA HİSSELERİNİN TEMETTÜSÜ GELİŞMİŞ ÜLKE FAİZLERİNİ GEÇİYOR

Milyarder yatırımcı, Templeton gelişen piyasalar fonlarını birlikte yönettiği CIO’su Stephen H. Dover ile birlikte hazırladığı 2017 görünüm raporunda, gelişen piyasa temettü verimlerinin düşük faizli dünyada yatırımcıların dikkatini çekmesini beklediğini ifade ediyor. Mobius’a göre MSCI Gelişen Piyasalar endeksinin 31 Ekim itibariyle yüzde 2,5 temettü verimi, gelişmiş ülke 10 yıllık tahvil verimlerinin birçoğunun üzerinde olmasıyla göze çarpıyor. Diğer taraftan Mobius, MSCI tüm dünya endeksine göre gelişen piyasalar endeksinin yüzde 30’un üzerinde F/K iskontosu taşıdığına dikkat çekiyor.

MOBİUS’UN 2017 DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

Mobius’un 2017 değerlendirmeleri şöyle;

1) 2017’de makroekonomik iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. Bu ad gelişen piyasa şirketlerine net karlarını artırma fırsatı vere verebilir ve gelişen piyasa hisselerinin kar görünümlerini destekleyebilir.

2) 2017’de gelişen piyasalarda güçlü büyüme bekliyoruz. Gelişen piyasalar gelişmiş piyasalardan daha hızlı GSYH artışı yaşayacak.

3) Fed birçok gözlemci için endişe kaynağı. Biz, faiz artırımlarının kademeli olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Beklenenden yüksek ve hızlı faiz artırımları ise algıya zarar vererek volatiliteye neden olabilir.

4) Rusya ve Brezilya ekonomileri halen daralıyor ancak iyileşme safhasındalar ve gelecek birkaç yılda görece yüksek büyüme performansı yakalayabilirler. Çin’in büyümesi birçok gözlemci için halen ana endişe veriyor. Buna karşın birçok büyük ekonomiye kıyasla güçlü bir seviyede kalıyor ve stabilite sinyalleri veriyor.

5) Tüketim ve bilgi teknolojileri sektöründeki şirketlerin cari ortamda cazip olduğuna inanıyoruz. Seçici olmak kaydıyla tüketim sektörü hisseleri gelişen piyasalardaki ekonomik büyümeden faydalanabilir. Bilgi teknolojilerinde ise Çin’deki hızlı yükselen internet hisseleri karşısında temkinli olsak da bir bütün olarak gelişen piyasalarda sektörü beğeniyoruz.

6) Asya’nın küçük ölçekli hisselerini beğenmeye devam ediyoruz. Bu hisseler bölgede uzun vadede beklediğimiz güçlü büyümeden faydalanma potansiyeli taşıyor.

7) 2017’de global ekonomi jeopolitik sorunlar, kur dalgalanmaları, İngiltere’nin AB’den çıkış süreci ve emtia fiyat hareketleri ile ABD’deki politik gelişmelerle sınanabilir. ABD başkanlık seçiminde Donald Trump’ın zaferi gelişen piyasalar da dahil olmak üzere tüm dünyadaki piyasaları etkileyecek gözüküyor. Gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz.

Mobius’un eş-yöneticisi olduğu Templeton Developing Markets Trust, 2016’da şu ana kadarki yüzde 16’ya yakın getirisiyle gelişen piyasalar gösterge endeksinin yaklaşık 2 katı kazanç sağladı.

Kaynak: Business HT