‘3.8510 üzerinde yükseliş yeniden hızlanabilir…’ 26.01.2017

Önemli para birimleri karşısında dün en çok değer kaybeden para birimi olan TL ile USDTRY çiftinde 3.8574 seviyesi test edildi. Bu sabah 3.83’ün hemen altında işlem gören paritenin yükselişinde, TCMB’nin aldığı kararın piyasada yeterli etkiyi yaratamayacağı ve referandum sürecine girilmiş olması kaygılarının yanı sıra yarın akşam Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu açıklayacak olmasının etkileri olduğunu düşünüyoruz. Gün içi göstergelerin yeniden yükselişe işaret etmeye başladığı USDTRY paritesinde, 3.8380 ve 3.8510 önemli direnç seviyeleridir. Özellikle 3.8510 direnci üzerinde yerleşme sağlanmasıyla kısa vadeli göstergelerin de yeniden yükselişe işaret edeceği düşünülerek yükselişin güç kazanması, 3.8690 direncinin de aşılmasıyla 3.8950 ardından 3.94 seviyelerine doğru yükselişin sürmesi beklenebilir. Ancak, 3.8510 aşılmadıkça yükselişin sınırlı kalacağı paritede, 3.8160 önemli destek seviyesidir. 3.8160 altında 3.7970 ardından 3.7650 seviyelerine kadar düşüşler görülebilir.

Kaynak: Anadolu Yatırım