Dolar bugün ne olur? 26.01.2017

Dolar bugün ne olur? İşte dolara yönelik beklentiler...

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar 3,8270 liradan güne başladı.

Merkez Bankası’nın kararı sonrasında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in yarın Türkiye ile ilgili yapacağı açıklamayı bekleyen piyasalar yeni güne sakin başladı. Dün oldukça hareketli bir seyir izleyen ve günü 3.8250 TL’den tamamlayan dolar, ilk işlemlerde 3.8270 TL’den işlem gördü. Sepet bazında TL bu sabah 3.9587/3.9606, euro/TL ise 4.1020/4.1042 seviyesinde.

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Dolar bugün ne olur?

Uzmanlar; dolar/TL‘de 3.84-3.85 bölgesinin önemli olduğunu belirtiyor. Bu seviyelerin üzerinde kapanışlar ile yeniden 3.90 seviyelerine doğru yükselişin görülebileceğini vurguluyor. 3.75 ‘in üzerinde kaldığını sürece yukarı yönlü hareketin devam edebileceğinin altını çiziyor.

Kaynak: HT Ekonomi