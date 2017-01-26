İnternetten alışveriş yapmanın avantajları

Alışveriş alışkanlıklarımızı kökünden değiştiren internetten alışveriş yapmanın avantajları ve dezavantajları hala merak edilen konuların başında geliyor. Henüz internetten alışveriş ile tanışmayan veya kötü deneyimler yaşayan çoğu kişi geleneksel yöntemlerle dokunarak, deneyerek ve hatta pazarlık yaparak alışveriş yapmanın en iyi olduğunu savunurken, tüm fiyatların karşılaştırıp, en uygun fiyatı bulabileceğini ve yorulmadan sonsuz seçenekte alışveriş yapabilmenin rahatlığını savunan kişilerse internetten alışverişi savunuyor.
Peki, internetten alışveriş yapmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Eliniz kolunuz alışveriş torbaları ile dolaşmak mı yoksa, aynı ürünün tüm fiyatlarını karşılaştırıp en uygun fiyattan internetten alışveriş yapmak mı daha iyi? Veya bir ürüne dokunup, deneyip, elinize alıp mı satın almak daha iyi yoksa, dünyanın en ücra köşesinde üretilen bir ürünü internet üzerinden alışverişle satın almak mı daha iyi?
Hangisini tercih ederseniz edin, artık hayatımızın önemli gerçeği olan internetten alışveriş yapmanın avantajlarını ve dezavantajlarını bilmeniz gerekiyor.
İnternetten alışverişin avantajları:
1Zamandan tasarruf edersiniz!
Günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi değil mi, zamanın hızına yetişememek! Elbette, öyle! İnsanların çoğu ev-iş ya da ev-okul arasında mekik dokuyup duruyor. Pek çok kişi yoğunluktan dolayı başını kaşıyacak vakit bulamadığında dert yakınıyor. İşte tam da bu noktada internetten alışveriş, deyim yerindeyse imdadımıza koşuyor. Çünkü internetten alışverişin en büyük avantajlarından bir tanesi, bize fazlasıyla zaman kazandırması! İnternetten alışveriş yapmak için adım atmamıza bile gerek yok. Bu büyük kolaylıktan faydalanmak için parmaklarımızı kımıldatmamız yeterli oluyor.
2Yorulmazsınız!
İnternetten alışverişte zamandan tasarruf etmekle kalmıyor, aynı zamanda fiziksel veya zihinsel olarak da yorulmuyorsunuz. Çünkü parmağınızın tek bir hareketiyle anında sayısız ürün çeşidiyle karşılaşıyor, istediğinizi bulmak için reyon reyon gezmek zorunda kalmıyorsunuz. İnternetten alışveriş yaparken ne aradığınızı yazmanız onu saniyeler içerisinde bulmanız için yeterli oluyor. Ayrıca ürünleri dene-çıkar faslı yaşamadığınız için alışverişinizi tamamladığınızda “istediğim her şeyi buldum ama öldüm bittim” gibi cümleler kurmuyorsunuz. Tüm bunların yanı sıra, mağazaların kalabalığından, çıldırmış gibi alışveriş yapan insanların karmaşasından kurtulduğunuz için üzerinizden kamyon geçmiş gibi hissetmiyorsunuz.
3İstediğiniz her yerden her zaman alışveriş yapabilirsiniz!
Evde, iş yerinde, okulda, yolda, parkta, öğle arasında, bankada… Kısacası her yerde her zaman alışveriş yapabilirsiniz. İnternet üzerinden alışveriş yaparken “aman mağaza kapanacak, yok daha açılacak” gibi sorunları düşünmüyorsunuz. Gecenin bir köründe, elinize telefonunuzu alıp, özgürce alışveriş yapabiliyorsunuz. Bankadaki kuyrukta beklerken, aklınıza almanız gereken bir ihtiyacınız mı geldi? Aradığınız şeyi yazıp anında alışverişe başlayabiliyorsunuz.
4Önünüzde sayısız farklı seçenek vardır!
İnternetten alışverişin avantajlarından bir diğeri de sanal ortamdaki geniş ürün yelpazesi! İstediğiniz her şeyi bulabileceğiniz internette, sayısız farklı seçenek bulunuyor. Özellikle de küçük şehirlerde yaşayanlar için bu avantajın kesinlikle göz önüne alınması gerekiyor. Çünkü yaşadığı yerde belli birkaç marka dışında alışveriş yapacak yer bulamayan kişiler, maalesef zoraki tercihler yapıyor. Oysaki sanal ortamda her markanın her ürünü bulunabiliyor.