Teknolojik ürün alırken nelere dikkat edilmeli?

Teknolojik ürünler hiç şüphesiz ki yaşamamı bir hayli kolaylaştırıyor. Hayatı kolaylaştıran ürünlerin başında da ise cep telefonu ve bilgisayar geliyor. Yanınızdan hiç ayırmadığınız hatta uyurken bile sürekli başucunuzda tuttuğunuz cep telefonunuz ve tüm işlerinizi halletmenize yarayan bilgisayarınızın bozulduğunu farz edelim. Tabii ki yenisi almak için harekete geçeceksiniz. Peki, yenisini alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte teknolojik ürün alırken dikkat edilmesi gerekenler;

*Teknolojik ürün satın almadan önce iyi bir araştırma yapmalısınız. Mesele bilgisayar alacağınızı farz edelim. Bilgisayarın teknik özellikleri, garantisi, fiyat karşılaştırması ve buna benzer birçok konuda bilgi edinmelisiniz. Rastgele bir ürün almak yerine, karşılaştırma yaparak ilerlemelisiniz.

*Bir e-ticaret sitesinde fotoğraf makinesi beğendiniz ve acilen bu ürünü satın almak istiyorsunuz. Öncelikle teknolojik ürün hakkında internetten yapılan yorumlara bakabilir ve daha birçok detaya bu yolla ulaşabilirsiniz. Ürünün mağaza fiyatı ve internetteki fiyatı arasında farklılık olabilir. Bu sebeple en uygun fiyata ürünü bulmakta fayda var. Yani ilk baktığınız yerden satın almak yerine birkaç internet sitesi ve mağazaya bakmalısınız.

*Satın alacağınız teknolojik ürünün servis ve montaj sistemleri hakkında detaylı bilgi edinmelisiniz. Oturduğunuz yere yakınlığı, kargo hizmeti ve daha birçok detayı öğrenmelisiniz. Ürünü hemen almaya kalkışırsanız bir sorun ile karşılaştığınızda nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini bilemeyebilirsiniz.

*Teknolojik ürünlerde güvenirlik unsurunu göz önünde bulundurarak ulusal ve uluslararası belgeleri (TSE ,ISO,CE) olan ürünleri tercih etmelisiniz.

*Tanınmamış ve kalitesiz bir ürün almak yerine markası olan cihazların indirim fırsatlarından yararlanmalısınız. Eğer kalitesiz ve tanınmayan bir teknolojik ürün satın alırsanız yedek parça bulmakta güçlük çekebilirsiniz.

*Klima ve buzdolabı alırken özellikle A sınıfı enerji belgesi olmasına dikkat etmelisiniz.

*Satın alacağınız teknolojik ürün ne olursa olsun garanti süresine ve garanti süresince oluşabilecek tüm sorunları gözden geçirmelisiniz. Pek çok ürün bozulma kırılma gibi durumlarda, servislerden kullanıcı hatası nedeni ile kullanıcıya tamir edilmeden gönderiliyor. Bu ve benzeri detayları inceleyerek teknolojik ürünü almaya karar vermelisiniz.