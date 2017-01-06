‘Altın 1,100 doların altına inebilir’ 06.01.2017

ABN’den dikkat çekici altın tahmini

ABN, altının güçlü ABD verileri ile birlikte ons başına 1,200 doların altına inebileceği tahmininde bulundu.

ABN, Cuma günkü e-posta raporunda, önümüzdeki haftalarda ve aylarda ABD verilerinin, bankanın beklediği üzere, pozitif yönde sürprizler yapması durumunda, yatırımcıların muhtemelen altın pozisyonlarını likide etmeye devam edeceklerini kaydetti.

ABN analisti Georgette Boele, böyle bir ortamda, fiyatların ons başına 1,100 doların altına düşebileceğini ve 2015 yılının en düşük seviyesi seviyesine inebileceğini kaydetti.

Altın fiyatları Cuma günü ons başına 1,178.64 dolar civarında seyrediyordu.

Banka, raporunda, ABD reel faizlerini yükseldiği sürece ve kayda değer bir enlasyon korkusu olmazsa, altın fiyatlarının aşağı yönde hareket edeceğini kaydetti.

Boele, dolarda son dönemde görülen “güçlü ralli”nin, yüksek hisse senetleri, Fed’in daha da faiz artırımına gideceği beklentileri ve ABD ekonomisinde güçlenme beklentilerinden destek bulduğunu belirtti.

ABN, 1. yarıdaki zayıflamanın ve 2. yarıdaki konsolidasyonun ardından altın fiyatları hedefini ons başına 1,100 dolarda tuttu.

Kaynak: Bloomberg HT