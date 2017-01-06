Piyasalar güne nasıl başladı? 06.01.2017

Offshore piyasada işlem gören Çin yuanı, Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) dolar karşısında yuan fiksinginde 10 yılı aşkın sürenin en hızlı yükselişini gerçekleştirmesinin ardından sert düştü. Asya hisse senetlerindeki ralli, ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi, Japonya hisselerindeki düşüşün Hong Kong hisselerindeki kazançlara ağır basması ile zayıfladı.

2010 yılından bu yana en iyi yıl başlangıcını gerçekleştirmeye yönelen MSCI Asya Pasifik Endeksi, Japonya hisselerindeki düşüşle birlikte son üç günde ilk düşüşünü yaptı. Offshore yuan, bankalarda likidite daralmasının PBOC’u kuru desteklemeye yöneltmesi ile birlikte, günlük fisksing sonrası geriledi. Samsung Electronics Co. hisseleri, şirket karının tahminleri aşmasının ardından, Seul’deki işlemlerde yüzde 2 değer kazandı. Hafız chip fiyatlarındaki artışı, böylelikle, arızalı Galaxy Note 7 ürünlerinden dolayı sıkıntı çeken Samsung’un kendine gelmesine yardımcı oldu.

Hedge fonu yöneticisi Benjamin Fuchs, Çin’in üst üste sermaye kontrollerine gittikçe, kendi para birimine olan güvenin azalmasına neden olduğunu söyledi. Donald Trump’ın sürpriz seçim zaferinin ardından hisse sentlerinde göürlen yükselişler ve Hazine tahvillerine gelen sert satışlar geçen ay zayıflarken, dolar Cuma günü, iki günlğk sert düşüşün ardından istikrar kazandı. ABD’de bugün TSİ 16:30’da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin 2016’da üst üste altıncı yıl, sürdürülmesi güç bir hız olan 2 milyonun üzerinde artış göstermesi bekleniyor.

Hisse Senetleri

*MSCI Asya Pasifik Endeksi Tokyo saati ile 11:45’te yüzde 0.2 aşağıda seyrediyordu. Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 0.4 yükseldi ve Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi fazla değişmedi. Güney Kore’de Kospi Endeksi, Samsung’daki yükselişle birlikte yüzde 0.4 tırmandı.

*Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları, gösterge endeksin dün yüzde 0.1 düşmesi ve 23 Aralık’taki rekor zirvesinin yüzde 0.1 altında olması ile birlikte fazla değişmedi. Finans hisseleri, yüksek faizin bankaların kredi karlarını azaltacağı beklentisi ile yüzde 1 düştü.

*Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.1’den az yükseldi ve Tayvan’da Taiex Endeksi fazla değişmedi.

*MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi yüzde 0.2 yükseldi ve kazancını dördüncü güne genişletti.

Para Birimleri

*Offshore yuan dört günlük yükselişin ardından yüzde 0.5 geriledi.

*Bloomberg Dolar Spot Endeksi Perşembe günü yüzde 1 düşüşle kapanış bazında Temmuz ayndan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdikten sonra yüzde 0.1 yükseldi. ABD’de özel sektör istihdamı, ADP’nin dün açıkladığı veriye göre, Aralık ayında beklenenden daha az arttı.

*Yen dolara karşısında, Perşembe günü yüzde 1.6 güçlendikten sonra yüzde 0.4 zayıflayarak 115.77’ye geriledi. Güney Kore wonu yüzde 0.3 zayıfladı.

*Meksika pesosu, Meksika Merkez Bankası’nın rekor seviyeye gerileyen para birimini desteklemek için dolar sattığını teyit etmesinin ardından yüzde 1.5 kadr değerlendi. Peso, Trump’ın Meksika’da bir fabrika kurmayı planlayan Toyota Motor Corp.’u sınır vergisi ile tehdit etmesinin ardından kazancını geri verdi.

Emtia

*Ham petrol, Suudi Arabistan’ın üretim kısıntısı anlaşması kapsamında üretimi kısması ile birlikte Perşembe günü yüzde 0.9 yükselmesinin ardından fazla değişmedi.

*Altın üç gün süren yüzde 2.9’luk artışın ardından yüzde 0.1 gerileyerek ons başına 1,178.48 dolara indi.

Tahviller

*Avustralya tahvilleri değer kazandı ve bunun sonucu 10 yıl vadeli tahvillerin faizi beş baz puan düşerek yüzde 2.69 ile en son Kasım ayında görülen seviyelere indi. Aynı vadeli Yeni Zelanda tahvillrinin faizi beş baz puan düşerek yüzde 3.19’a geriledi.

*ABD Hazine thvilleri Brexit sonrası kargaşadan bu yana en hızlı artışını gerçekleştirdi. 10 yıl vadeli ABD tahvillerinin faizi dokuz baz puan düşerek yüzde 2.34’e indi. Bu 27 Haziran’dan bu yana en büyük düşüştü.

Kaynak: Bloomberg HT