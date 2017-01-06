Dolar bugün ne olur? 06.01.2017

Dolar güne nasıl başladı?

Dün 3.64 TL ile yeni tarihi zirvesini gören dolar, yeni güne 3.62 TL seviyelerinden başladı.

Merkez Bankası’nın TL’deki sert değer kaybına karşı faiz adımı atamayacağı endişesi, Fitch beklentileri ile siyasi ve jeopolitik gelişmelerin baskı altında tuttuğu dolar/TL dün ilk kez 3,64’ü aşmıştı.

Piyasada gözler tarım dışı istihdam verisinde

Piyasalar ABD’de bugün açıklanacak tarımdışı istihdam verisini takip edecek. Beklentinin üzerinde gelecek bir verinin kurda yükselişe neden olacağı belirtiliyor.

Dolar bugün ne olur?

Uzmanlar; dolar/TL için 3.60’nın kritik seviye olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin üzerinde tutunmaya devam etmesi halinde kurda yeni zirveler görülebileceğini vurguluyor. Aşağı yönlü hareketli 3.60 seviyesinin altında, 3.57-3.5492 destek seviyelerine kadar geri çekilmelerin ön planda olabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Ntvpara