‘Tekrar 3.93-3.94 seviyeleri görülebilir’ 27.01.2017

Geride bıraktığımız günde TCMB’nin aldığı sıkılaştırma önlemlerine rağmen kurda yukarı yönlü baskının arttığını gördük. Bankanın paylaştığı verilere göre ağırlıklı ortalama maliyeti çift haneli rakamlara yaklaştı. Merkez Bankası’nın hamlelerine rağmen piyasa Fitch’in olası not indirimini fiyatlıyor. Moody’s ve S&P’nin not indirimleri sonrası Fitch Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyede tutan tek büyük derecelendirme kuruluşu konumunda. Her ne kadar not indirimi kısmen fiyatlanmış gözükse de yabancı fon girişleri ve bankaların fonlama maliyetlerinde yaratacağı etki yine önemli olacaktır. Hükümet kanadında seçimlere OHAL kaldırılmadan girilebileceği söylemleri de TL’deki kırılganlığı artırıyor.

Teknik olarak ise hareketin 3.87-3.88 bölgesinin üstüne tırmanması durumunda 3.93-3.94 seviyeleri görülebilir. Satıcılı seyirde ise 3.83-3.80 seviyesinin altında kapanışlar hareketi 3.75 seviyesine taşıyabilir.

Kaynak: Işık FX