Altın – GLDTR Borsa Yatırım Fonu

FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU – GLDTR

Altın Borsa Yatırım Fonu, hisse senedi gibi, Borsa İstanbul seans saatleri süresince kolayca alıp satabilir. Tüm yetkili aracı kurumlardan ve aracı kurum acentesi olan tüm banka şubelerinden ve internet bankacılığı üzerinden bile işlem yapılabilir.

Spot altın ons fiyatının, bankalararası para piyasasında oluşan en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kur ile çarpılması yoluyla bulunan değer Endeks‘i oluşturur. Fon’un paylarının işlem görmesi sırasında açıklanacak olan gösterge niteliğindeki net aktif değer de, baz alınan altın fiyatının gram birimi cinsinden değerinin Türk Lirası’na çevrilmesi suretiyle hesaplanır. Dönüşüm sırasında kullanılan Amerikan Doları/Türk Lirası kuru da en iyi alış ve en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kurdur.