FTSE İstanbul Hazine Bonosu – FBIST Borsa Yatırım Fonu

FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU – FBIST

FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu Türkiye’nin ilk sabit getirili menkul kıymet borsa yatırım fonudur. FTSE Türkiye TL Hazine Bonosu Endeksinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen iskontolu ve sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senetlerini içeren bir yatırım aracıdır. Bu sayede yatırımcılar, FBIST Borsa Yatırım Fonu ile birden çok hazine bonosuna tek işlemle yatırım yapma imkanı bulabilirler.

Dünyaca ünlü endeks geliştirme şirketi FTSE tarafından hazırlanmış FTSE Turkish Lira Government Bond Index’i baz alan Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu yatırımcılara tek işlem ile endeks kriterlerine uyan Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen iskontolu ve sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senetlerine aynı anda yatırım yapma imkanı tanımaktadır.