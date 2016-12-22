Yapı Kredi – YKBNK Hisse Senedi

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. – YKBNK

1944 yılında Türkiye’nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal çaplı özel bankası olarak kurulan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., bankacılık alanında faaliyet göstermektedir. Yapı Kredi, 947 şube, 4000’den fazla ATM ve 18 bini aşkın çalışanla hizmet vermektedir. Bağlı bulunduğu Çukurova Holding’in TMSF’ye olan borçları nedeniyle holding tarafından yüzde 51’lik hissesi Koç Holding bünyesindeki Koç Finansal Hizmetler’e satılan Yapı Kredi, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Koç Grubu ve UniCredit’in eşit ortaklığı sayesinde bankanın yüzde 81,80’lik kısmına sahiptir.

Yapı Kredi’nin iştirakleri arasında bankacılık alanında Yapı Kredi Bank Moscow, Yapı Kredi Bank Nederland N.V., Yapı Kredi Bank Azerbaijan ve Yapı Kredi Bank Malta; sigortacılık alanında Allianz Yaşam ve Emeklilik; yatırım ve finansal hizmetler alanında Yapı Kredi Holding B.V., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Faktoring A.Ş., Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O., Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., Yapı Kredi-Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve kültür ve sanat alanında Yapı Kredi Kültür-Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. yer almaktadır.

YKBNK işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Yapı Kredi’nın ana faaliyet konusu bankacılıktır. Yapı Kredi mali kuruluşlar, bankalar ve özel finans kurumları sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Yapı Kredi, Borsa İstanbul’da BIST MALİ / BIST BANKA / BIST 50 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / BIST TÜM / BIST 100 / BIST YILDIZ / BIST TEMETTÜ / BIST 30 / BIST TEMETTÜ 25 / BIST KURUMSAL YÖNETİM endekslerine dahildir.