‘Dolarda aşağı yönlü bir trend devam edebilir…’ 03.02.2017

Global anlamda değer kaybeden dolar karşısında TL’nin kazanımlarına devam ettiğini görmekteyiz. Özellikle dün sabah saatlerinde hızlı kazanımda olan ve kayıplarının bir miktarını telafi ettiğini söyleyebileceğimiz parite üzerinde; bugünkü ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin yaratacağı baskıdan bahsetmek mümkün. Çarşamba günü açıklanan Özel Sektör TDİ verisinin beklentinin üzerinde gelmesine rağmen doların değer kayıplarını azaltamadığını ve sonrasında FOMC ile beraber doların kazanımlarına ara verdiğini gördük. Bunun yanı sıra Trump’ın açıklamalarının yarattığı negatif hava etkisini sürdürmekte. Dün yaptığı Avustralya hakkındaki yorumlarla pek çok kesim tarafından tepkiyle karşılanan yeni Başkan, doların aşırı değerli olduğunu belirttiğinden bu yana neredeyse tüm ABD varlıkları kayıplarını bir miktar artırdı diyebiliriz. İç piyasada son haftayı nispeten sakin geçirmemizin yanı sıra bugün açıklanacak olan Ocak ayı TÜFE verisi de volatiliteyi nispeten artırabilir. Beklentinin yüzde 9 civarlarında olmasına rağmen yükselen kur tarafından gelen baz etkisiyle çift haneli enflasyon rakamlarının açıklanması TL kazanımlarının bir miktar geri verilmesi anlamına gelebilir.

Teknik açıdan bakıldığında önemli destek seviyelerinden olan 3,7400’ün kırılması ve altında fiyatlamalar görülmesi, bir sonraki önemli seviye diyebileceğimiz 3,7160 öncesinde piyasaları bir miktar daha rahatlatmakta diyebiliriz. 3,7160 gibi önemli bir seviyenin TDİ verisi öncesinde geçilmesi sonrasında beklenti altında TDİ verisi ve Saatlik Ortalama Kazançlar verisi ile birlikte hızlıca 3,70 seviyesi altında kotasyonları takip ediyor olabiliriz. TDİ’nin beklenti ve üzerinde gelmesi bir de Saatlik Ortalama Kazançlar verisi ile pekişirse bu durumda ilk etapta hızlıca aşılabilecek 3,7400 ve sonarsında 3,7550 seviyesi görülebilir. Haftanın son işlem gününde en kötü ihtimalle 3,7680 seviyesinin altında kalınması durumunda TL varlıklar adına kazanımların bir süre daha devam etmesi mümkün denebilir.

Destek: 3,7250 – 3,7160 – 3,7050

Direnç: 3,7400 – 3,7550 – 3,7680

Kaynak: Alnus Yatırım