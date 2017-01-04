Altın güne nasıl başladı? 04.01.2017

Altın fiyatları düşüşe geçti

Altın, dolar göstergesinin en az 2005’ten bu yana en yüksek seviyesine çıkması ve yatırımcıların altın destekli exchange traded fonlarından (ETF) çıkmaya devam etmesi ile birlikte 3 haftanın en yüksek seviyesinden geriledi.

Altının onsu yüzde 0.2 düşüşle ons başına 1,156.30 dolara kadar indikten sonra 1,158.19 dolara geldi. Metal Salı günü 1,158.84 dolar ile 12 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyesinden kapandı.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi Salı günü yüzde 0.8 ile son üç haftanın en büyük yükselişini göstermesinin ardından, bugün yatay seyre geçmeden önce yüzde 0.1 yükseldi.

ABD’de Salı günü açıklanan ISM imalat sanayi endeksi son iki yılın en hızlı genişlemesini gerçekleştirdi.

RBC Capital Markets analistleri, 3 Ocak tarihli raporda, “Piyasanın ABD büyüme ve enflasyon beklentilerini hazmetmesi ile birlikte, altının görünümü için 2017 yılının ilk çeyreğinde daha temkinli bir tutum alıyoruz,” dedi ve “Fed’in 2017’de üç kez faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentiler altın için yukarı yönlü hareketi sınırlayabilir, ancak mevsimsel rallinin Ocak sonlarına kadar devam etmesini bekliyoruz” şeklinde görüş bildirdi.

RBC, öte yandan, altın fiyatlarının uzun vadede yükselmesine neden olabilecek temel faktörler olarak artan ABD enflasyon beklentileri, ülke tahvillerinin düşük reel getirileri, merkez bankalarının devam eden genişlemeci politikaları ve jeopolitik riskleri işaret etti.

Altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, Bloomberg’in derlediği verilere göre, 3 Ocak’ta 3.9 ton düşerek 1,772.5 tona indi.

Kaynak: Bloomberg HT